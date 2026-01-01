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Kenai Fjords Glacier Lodge ab Seward

Eine wilde, raue Schönheit mit eindrücklichen Gletschern, bewaldeter Felsküste und reichem Tierleben erwartet Sie bei diesem exklusiven Erlebnis im Kenai Fjords Nationalpark.

Die Kenai Fjords Glacier Lodge ist die einzige Lodge, welche direkt im Kenai Fjords Nationalpark gelegen ist, und bietet somit ein besonders exklusives Erlebnis. Bereits die Anreise mit dem Boot ist spektakulär. Danach wartet ein einzigartiges Abenteuer mit Blick auf den Pedersen Gletscher, die spektakuläre Küstenlandschaft und einer faszinierenden Tierwelt auf Sie.

Die Lodge verfügt über 16 gemütliche Cabins im Blockhaus-Stil sowie ein Haupthaus mit Restaurant und Lounge. Verschiedene Aktivitäten werden angeboten, bei denen Sie die traumhafte Umgebung intensiv erleben können. Kein WIFI- oder Mobilfunkempfang vorhanden.

Reisedaten
Täglich vom 01.06. - 02.09.

Kenai Fjords Glacier Lodge ab Seward
ab CHF 2432.– / pro Person
ab/bis Seward
Highlights:
- Exklusive Lage
- Spektakuläre Anreise
- Vielfältige Naturaktivitäten
- Gemütliche Unterkunft
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Gegen 09:30 Uhr beginnt Ihre Reise ab Seward mit einer Tier- und Gletschertour. Von dem kleinen Boot aus können Sie Gletscher, Vögel, Seelöwen und mit etwas Glück Wale beobachten, bevor Sie bei der Kenai Fjords Glacier Lodge anlegen. Geniessen Sie die Abgeschiedenheit der Lodge und die traumhafte Umgebung.

2. Tag Aialik Bay

Heute steht Ihren ein breites Angebot an Aktivitäten zur Verfügung, aus denen Sie Ihre Favoriten wählen können: Erkunden Sie die Aialik Bay mit dem Kajak oder die Pedersen Lagune per Kanu oder gehen Sie auf eine Wanderung. In der spektakulären Natur können Sie natürlich auch einfach wunderbar entspannen und die Landschaft von der Lodge aus in sich aufnehmen.

3. Tag Abreise

Am Vormittag haben Sie Gelegenheit zu weiteren Aktivitäten. Später bringt Sie das Boot wieder zurück nach Seward, wo Sie gegen 17:30 Uhr eintreffen.

Lodge-Abenteuer 3 Tage ab/bis Seward
Im Preis inbegriffen
  • 2 Übernachtungen in der Kenai Fjords Glacier Lodge
  • Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Frühstück 3. Tag)
  • Tier- und Gletscherbootstour
  • Geführte Aktivitäten
  • Taxen und Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Alkoholische Getränke
  • Besondere optionale Aktivitäten
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Eine Vorübernachtung in Seward ist nötig, eine Anschlussübernachtung sehr empfohlen.

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 2432.– / pro Person

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