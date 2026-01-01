Kenai Fjords Glacier Lodge ab Seward
Kenai Fjords Glacier Lodge ab Seward
ab CHF 2432.– / pro Person
ab/bis Seward
Highlights:
- Exklusive Lage
- Spektakuläre Anreise
- Vielfältige Naturaktivitäten
- Gemütliche Unterkunft
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Gegen 09:30 Uhr beginnt Ihre Reise ab Seward mit einer Tier- und Gletschertour. Von dem kleinen Boot aus können Sie Gletscher, Vögel, Seelöwen und mit etwas Glück Wale beobachten, bevor Sie bei der Kenai Fjords Glacier Lodge anlegen. Geniessen Sie die Abgeschiedenheit der Lodge und die traumhafte Umgebung.
2. Tag Aialik Bay
Heute steht Ihren ein breites Angebot an Aktivitäten zur Verfügung, aus denen Sie Ihre Favoriten wählen können: Erkunden Sie die Aialik Bay mit dem Kajak oder die Pedersen Lagune per Kanu oder gehen Sie auf eine Wanderung. In der spektakulären Natur können Sie natürlich auch einfach wunderbar entspannen und die Landschaft von der Lodge aus in sich aufnehmen.
3. Tag Abreise
Am Vormittag haben Sie Gelegenheit zu weiteren Aktivitäten. Später bringt Sie das Boot wieder zurück nach Seward, wo Sie gegen 17:30 Uhr eintreffen.
Lodge-Abenteuer 3 Tage ab/bis Seward
- 2 Übernachtungen in der Kenai Fjords Glacier Lodge
- Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Frühstück 3. Tag)
- Tier- und Gletscherbootstour
- Geführte Aktivitäten
- Taxen und Steuern
- Alkoholische Getränke
- Besondere optionale Aktivitäten
- Trinkgelder
- Eine Vorübernachtung in Seward ist nötig, eine Anschlussübernachtung sehr empfohlen.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 2432.– / pro Person