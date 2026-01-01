Kenai Fjords Glacier Lodge ab Seward

Eine wilde, raue Schönheit mit eindrücklichen Gletschern, bewaldeter Felsküste und reichem Tierleben erwartet Sie bei diesem exklusiven Erlebnis im Kenai Fjords Nationalpark.



Die Kenai Fjords Glacier Lodge ist die einzige Lodge, welche direkt im Kenai Fjords Nationalpark gelegen ist, und bietet somit ein besonders exklusives Erlebnis. Bereits die Anreise mit dem Boot ist spektakulär. Danach wartet ein einzigartiges Abenteuer mit Blick auf den Pedersen Gletscher, die spektakuläre Küstenlandschaft und einer faszinierenden Tierwelt auf Sie.

Die Lodge verfügt über 16 gemütliche Cabins im Blockhaus-Stil sowie ein Haupthaus mit Restaurant und Lounge. Verschiedene Aktivitäten werden angeboten, bei denen Sie die traumhafte Umgebung intensiv erleben können. Kein WIFI- oder Mobilfunkempfang vorhanden.



Reisedaten

Täglich vom 01.06. - 02.09.