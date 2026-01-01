Bärenbeobachtung Redoubt Bay Lodge 3 Tage ab Anchorage
Bärenbeobachtung Redoubt Bay Lodge 3 Tage ab Anchorage
ab CHF 2599.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights:
- Bärenbeobachtungen
- Lachsfischen & Vogelbeobachtungen
- Kajak- und Kanuausflüge
- Weindegustationen
- Ausflüge in den Lake Clark Nationalpark
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anchorage - Redoubt Bay Lodge
Abflug ab Anchorage mit dem Wasserflugzeug zur Redoubt Bay Lodge (8, 12:30 oder 17 Uhr). Die Flugzeit beträgt ca. 1 Stunde. Nach der Ankunft Zimmerbezug in der Lodge und je nach Tageszeit haben Sie bereits die Möglichkeit zu einer Bärenbeobachtungstour. 1 oder 2 Übernachtungen in der Redoubt Bay Lodge.
Nur per Wasserflugzeug erreichbar, war die Lodge einst ein Jagdcamp aus den 1940er Jahren. Bei gutem Wetter haben Sie während dem Flug eine spektakuläre Aussicht auf den Cook Inlet und den Westen der Kenai Halbinsel.
Die Stromversorgung erfolgt über einen Generator, welcher nachts ausgeschaltet wird. Dadurch ist nach 22:00 Uhr auch kein Warmwasser mehr verfügbar.
Abflug ab Anchorage mit dem Wasserflugzeug zur Redoubt Bay Lodge (8, 12:30 oder 17 Uhr). Die Flugzeit beträgt ca. 1 Stunde. Nach der Ankunft Zimmerbezug in der Lodge und je nach Tageszeit haben Sie bereits die Möglichkeit zu einer Bärenbeobachtungstour. 1 oder 2 Übernachtungen in der Redoubt Bay Lodge.
Redoubt Bay Lodge
Lage: Eine knappe Flugstunde südwestlich von Anchorage befindet sich die Redoubt Bay Lodge auf einem kleinen Hügel mit Sicht auf die Big River Lakes.
Nur per Wasserflugzeug erreichbar, war die Lodge einst ein Jagdcamp aus den 1940er Jahren. Bei gutem Wetter haben Sie während dem Flug eine spektakuläre Aussicht auf den Cook Inlet und den Westen der Kenai Halbinsel.
Angebot: Die Redoubt Bay Lodge ist bekannt für Ihr gutes Essen, welches im Restaurant im Haupthaus serviert wird. Zudem verfügt die Lodge über eine kleine Bibliothek sowie eine Terrasse mit Aussicht auf den Garten und den See.
Die Stromversorgung erfolgt über einen Generator, welcher nachts ausgeschaltet wird. Dadurch ist nach 22:00 Uhr auch kein Warmwasser mehr verfügbar.
Aktivitäten: Da es sich bei der Gegend um die Lodge um eines der dicht besiedeltsten Bärengebiete Alaskas handelt, können die Gäste bereits unweit von der Lodge den Bären beim Lachsfischen zusehen. Daneben werden diverse andere Aktivitäten wie Lachsfischen (Fischerlizenz nicht inklusive), Vogelbeobachtungen, Kajak- und Kanuausflüge, Weindegustationen sowie Ausflüge in den Lake Clark Nationalpark angeboten.
Zimmer: Die 3 rustikal eingerichteten Cabins sind mit einem einfachen Badezimmer, 1-2 Schlafzimmern und einer Terrasse ausgestattet. Geheizt wird mit einem Holzofen.
2. Tag Redoubt Bay Lodge
Während des Aufenthalts:
Während des Aufenthalts:
Sie haben Zeit zum Wandern oder am frühen Morgen auf Bärenbeobachtungstour zu gehen. Auf einer geführten Tour, in einem kleinen Motorboot, nähern Sie sich den Bären. Von der Lodge aus sind auch Kayaktouren, Fischen oder Wanderungen in den Lake Clark Nationalpark möglich.
3. Tag Redoubt Bay Lodge - Anchorage
Der Rückflug findet gemäss dem Hinflug statt. Wenn Sie z. B. um 12:30 Uhr hingeflogen sind, fliegen Sie um 12:30 Uhr auch wieder zurück nach Anchorage.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 2599.– / pro Person