Spirit of the North ab Anchorage

1 . Tag Anchorage Individuelle Anreise. Mietwagenübernahme je nach Ankunftszeit heute oder am nächsten Tag. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung, um die grösste Stadt von Alaska zu erkunden. 1 Nacht im Historic Anchorage Hotel o.ä.

2-3 . Tag Homer (ca. 360 km) Die erste, wunderschöne Etappe bringt Sie auf die südlich von Anchorage gelegene Kenai Halbinsel nach Homer, welches ganz auf der Westseite dieser Halbinsel liegt. Homer ist bekannt für seine sehr grossen Heilbutte, die dort gefangen werden. In Homer gibt es viele Möglichkeiten für Ausflüge: Unternehmen Sie eine Bärenbeobachtungstour, fahren Sie mit dem Wassertaxi zum Kachemak Bay State Park oder versuchen Sie sich selbst im Heilbutt fischen. 2 Nächte in der Baycrest Lodge o.ä.

4-5 . Tag Seward / Kenai Fjords Nationalpark (ca. 270 km) Weiter geht es an die Ostküste der Kenai Halbinsel, zum kleinen Küstenstädtchen Seward. Der Ort markiert den Anfang des historischen «Iditarod Trails», dem wohl bekanntesten Hundeschlittenrennen der Welt. Auf einer Bootstour lernen Sie die Schönheit den Kenai Fjords Nationalparks kennen (inbegriffen). Geniessen Sie während der 6-stündigen Tour die spektakuläre Gletscherszenerie. Mit etwas Glück treffen Sie auf vorbeischwimmende Wale, die sich sehr oft in dieser Gegend aufhalten. 2 Nächte in den Box Canyon Cabins o.ä.

6 . Tag Talkeetna (ca. 385 km) Zunächst reisen Sie noch einmal über die traumhafte Kenai Halbinsel zurück nach Anchorage. Danach geht es in das kleine, originelle Dörfchen Talkeetna. Es gibt wohl nicht viele Orte in Alaska, welche von solch einer imposanten Landschaft umgeben sind, wie der heutige Übernachtungsort. Von hier aus werden diverse Rundflüge zum Denali Nationalpark und über die Alaska Range angeboten (zubuchbar). 1 Nacht in der Susitna River Lodge o.ä.

7-8 . Tag Denali (ca. 245 km) Auf einer schönen Fahrtstrecke geht es weiter zum weltbekannten Denali Nationalpark, der mit dem Mount Denali den höchsten Berg Nordamerikas beheimatet. Die imposante Tundra Landschaft bietet vielen Wildtieren einen Lebensraum. An Ihrem freien Tag bietet sich ein Ausflug in den Denali Nationalpark an, welcher nur mittels geführten Touren und nicht mit dem eigenen Fahrzeug besichtigt werden kann (zubuchbar). 2 Nächte beim Parkeingang im Grizzly Bear Resort o.ä.

9 . Tag Paxson (ca. 320 km) Heute fahren Sie auf dem von malerischer Landschaft umgebenen «Denali Highway» in Richtung Paxson. Diese Strecke ist noch eine unbefestigte Strasse, welche nicht allzu oft von Touristen gewählt wird. Umso schöner sind die Ruhe und die gigantischen Weiten. 1 Nacht in der Nähe von Paxson in der Lodge at Black Rapids o.ä.

10-11 . Tag Kennicott / Wrangell-St. Elias Nationalpark (ca. 380 km) Auf dem reizvollen Richardson Highway und der abenteuerlicheren McCarthy Road reisen Sie weiter zum Wrangell-St. Elias Nationalpark. Dies ist der grösste Nationalpark der Vereinigten Staaten. Hier liegen 9 der 16 höchsten Berge der USA. Nutzen Sie Ihren Aufenthalt für eine halbtägige Gletscherwanderung, einen Rundflug oder eine 2-stündige Tour durch die alte Kupfermine von Kennicott (alles zubuchbar). 2 Nächte in der Kennicott Glacier Lodge o.ä.

12 . Tag Tok (ca. 425 km) Geniessen Sie auf Ihrer Fahrt nach Tok noch einmal die fantastische Natur Alaskas. 1 Nacht in den Burnt Paw Cabins o.ä.

13 . Tag Dawson City (ca. 310 km) Der heutige Tag führt Sie auf dem berühmten «Top of the World Highway» in das kanadische Yukon Territory. Geniessen Sie die einmalige Aussicht auf dieser Panoramastrasse! Am Ende des Tages bringt Sie die kostenlosen Fähre über den Yukon River in das Goldgräberstädtchen Dawson City. 1 Nacht in Klondike Kate's Cabins o.ä.

14 . Tag Eagle Plains (ca. 410 km) Nun beginnt ein weiteres Abenteuer! Sie fahren die ersten rund 400 km auf dem Dempster Highway. Es geht vorbei am Tombstone Territorial Park mit seiner unvergleichlichen Landschaft. 1 Nacht im Eagle Plains Motel o.ä.

15-16 . Tag Inuvik (ca. 365 km) Weiterfahrt auf dem legendären Dempster Highway via Fort McPherson und über den Peel- und Mackenzie River nach Inuvik. Die Stadt liegt bereits in den Northwest Territories. Erkunden Sie das besondere Flair des hohen Nordens. Vielleicht reisen Sie noch weiter in den Norden, in das kleine Dorf Tuktoyaktuk am Arktischen Ozean. Dieser Ort ist erst seit wenigen Jahren ganzjährig mit dem Auto zu erreichen. 2 Nächte im Mackenzie Hotel o.ä.

17 . Tag Eagle Plains (ca. 365 km) Mit der kleinen Fähre überqueren Sie wieder den Mackenzie River und fahren dieselbe Strecke zurück nach Eagle Plains, wo Sie wieder übernachten. 1 Nacht im Eagle Plains Motel o.ä.

18-19 . Tag Dawson City (ca. 410 km) Auf dem letzten Abschnitt des Dempster Highways haben Sie nochmals die Möglichkeit die atemberaubende Natur zu geniessen, bevor Sie wieder zurück nach Dawson City kommen. Mit etwas Glück treffen Sie in den Tombstone Mountains auf einen Bären, der am Strassenrand nach Beeren sucht. Dawson City versprüht mit seiner Western-Atmosphäre ein ganz besonderes Flair. Flanieren Sie durch die Strassen, nehmen Sie an einer animierten Tour durch die historischen Gebäude teil oder fahren Sie auf den Midnight Dome, von wo aus Sie eine fantastische Aussicht auf Dawson City und den Yukon River haben. 2 Nächte in Klondike Kate's Cabins o.ä.

20 . Tag Whitehorse (ca. 535 km) Heute liegt eine recht lange Strecke durch grösstenteils einsame Landschaften vor Ihnen. In der Nähe von Whitehorse können Sie einen Stopp bei den Five Finger Rapids einlegen. Danach erreichen Sie die Hauptstadt des Yukons. Vielleicht haben Sie noch Zeit, ein paar Sehenswürdigkeiten in und um den Ort zu erkunden. 1 Nacht im Raven Inn o.ä.

21 . Tag Rück- oder Weiterreise



Tipp vom Spezialisten

Geben Sie Ihrer Reise einen gebührenden Abschluss und lassen Sie Ihre Ferien im wunderschön gelegenen Southern Lakes Resort ausklingen (ca. 1.5 h ab Whitehorse).