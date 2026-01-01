Yukon River Abenteuer ab Whitehorse

Abenteuer Yukon

7 Tage paddeln Sie auf dem Yukon und durchstreifen die Wildnis. Dabei erleben Sie wundervolle, ereignisreiche Tage in der Natur. Schon nach wenigen Minuten haben Sie Whitehorse hinter sich gelassen. Nach etwa einem Tag Flussstrecke erreichen Sie den Lake Laberge, ein rund 50 km langer natürlicher See, durch den der Yukon hindurch fliesst. Ist es windstill, erwartet Sie ein entspanntes Paddeln vorbei an malerischen Buchten mit kleinen Sandstränden oder steilen Felswänden.

Wegen der latenten Windanfälligkeit dieses Gewässerabschnitts wird hier aus Sicherheitsgründen immer in Ufernähe gepaddelt. Der erste Flussabschnitt nach dem See wird «30 Mile River» genannt. Hier trägt eine recht schnelle Strömung flott voran. Im klaren Wasser des Yukon Rivers bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zum Angeln. Mit etwas Glück können Sie auch Elche und Bären beobachten. 6 Übernachtungen im Zelt.