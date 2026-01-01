Knecht Reisegruppe Gütesiegel
alaska Reisen Gütesiegel
alaskareisen

Yukon River Abenteuer ab Whitehorse

Erleben Sie den Yukon auf ganz traditionelle Weise und gönnen Sie sich eine aktive Auszeit auf dem Fluss. Paddeln Sie auf dem legendären Yukon River und geniessen Sie die Natur.

Diese klassische Kanu-Tour auf dem Yukon River von Whitehorse bis Carmacks ist für alle gedacht, die abseits der Touristenwege den Spuren der Geschichte folgen und dabei die Natur hautnah erleben möchten. Sie reisen auf dem grossen Strom vorbei an alten, verlassenen Siedlungen, und werden unterwegs immer wieder an die Geschichte des Goldrausches erinnert. Während Sie am Abend beim Lagerfeuer sitzen und sich entspannen, bieten sich meist hervorragende Gelegenheiten zur Tierbeobachtung.

Reisedaten
2026: 31.05., 21.06., 12.07., 02.08., 23.08.
Yukon River Abenteuer ab Whitehorse
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights:
- Kanutouren
- Fischen
- Tierbeobachtung: Elche & Bären
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Whitehorse

Individuelle Anreise nach Whitehorse und abends Zusammenkunft der Gruppe zum Kennenlernen. 1 Übernachtung im Hotel in Whitehorse.

2-7. Tag Abenteuer Yukon

7 Tage paddeln Sie auf dem Yukon und durchstreifen die Wildnis. Dabei erleben Sie wundervolle, ereignisreiche Tage in der Natur. Schon nach wenigen Minuten haben Sie Whitehorse hinter sich gelassen. Nach etwa einem Tag Flussstrecke erreichen Sie den Lake Laberge, ein rund 50 km langer natürlicher See, durch den der Yukon hindurch fliesst. Ist es windstill, erwartet Sie ein entspanntes Paddeln vorbei an malerischen Buchten mit kleinen Sandstränden oder steilen Felswänden.

Wegen der latenten Windanfälligkeit dieses Gewässerabschnitts wird hier aus Sicherheitsgründen immer in Ufernähe gepaddelt. Der erste Flussabschnitt nach dem See wird «30 Mile River» genannt. Hier trägt eine recht schnelle Strömung flott voran. Im klaren Wasser des Yukon Rivers bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zum Angeln. Mit etwas Glück können Sie auch Elche und Bären beobachten. 6 Übernachtungen im Zelt.

8. Tag Rückfahrt nach Whitehorse

In der kleinen Siedlung Carmacks endet Ihre unvergessliche Kanutour. Rückfahrt nach Whitehorse. Ende der Reise.

Naturerlebnisreise 8 Tage ab/bis Whitehorse
Im Preis inbegriffen
  • 1 Übernachtung im Touristenklassehotel in Whitehorse
  • 6 Übernachtungen im Zelt
  • Alle notwendigen Transporte und Transfers
  • Kanu und Campingausrüstung
  • Alle Mahlzeiten während der Kanutour
  • Erfahrener, englisch sprechender Führer
  • Taxen und Gebühren
Im Preis nicht inbegriffen
  • Weitere Mahlzeiten und Getränke
  • Trinkgelder
  • Angellizenz
Hinweise
  • Keine Vorkenntnisse notwendig. Die Tour richtet sich gleichermassen an Anfänger und Personen mit Paddelerfahrung. Körperliche Grundfitness ist erforderlich.
  • Mindestalter: 12 Jahre
  • Schlafsäcke und Isomatten müssen selbst mitgenommen werden.
  • Maximal 12 Teilnehmer

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1510.– / pro Person

Ähnliche Reisen