Yukon River Abenteuer ab Whitehorse
Yukon River Abenteuer ab Whitehorse
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights:
- Kanutouren
- Fischen
- Tierbeobachtung: Elche & Bären
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Whitehorse
Individuelle Anreise nach Whitehorse und abends Zusammenkunft der Gruppe zum Kennenlernen. 1 Übernachtung im Hotel in Whitehorse.
2-7. Tag Abenteuer Yukon
7 Tage paddeln Sie auf dem Yukon und durchstreifen die Wildnis. Dabei erleben Sie wundervolle, ereignisreiche Tage in der Natur. Schon nach wenigen Minuten haben Sie Whitehorse hinter sich gelassen. Nach etwa einem Tag Flussstrecke erreichen Sie den Lake Laberge, ein rund 50 km langer natürlicher See, durch den der Yukon hindurch fliesst. Ist es windstill, erwartet Sie ein entspanntes Paddeln vorbei an malerischen Buchten mit kleinen Sandstränden oder steilen Felswänden.
Wegen der latenten Windanfälligkeit dieses Gewässerabschnitts wird hier aus Sicherheitsgründen immer in Ufernähe gepaddelt. Der erste Flussabschnitt nach dem See wird «30 Mile River» genannt. Hier trägt eine recht schnelle Strömung flott voran. Im klaren Wasser des Yukon Rivers bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zum Angeln. Mit etwas Glück können Sie auch Elche und Bären beobachten. 6 Übernachtungen im Zelt.
8. Tag Rückfahrt nach Whitehorse
In der kleinen Siedlung Carmacks endet Ihre unvergessliche Kanutour. Rückfahrt nach Whitehorse. Ende der Reise.
Naturerlebnisreise 8 Tage ab/bis Whitehorse
- 1 Übernachtung im Touristenklassehotel in Whitehorse
- 6 Übernachtungen im Zelt
- Alle notwendigen Transporte und Transfers
- Kanu und Campingausrüstung
- Alle Mahlzeiten während der Kanutour
- Erfahrener, englisch sprechender Führer
- Taxen und Gebühren
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Trinkgelder
- Angellizenz
- Keine Vorkenntnisse notwendig. Die Tour richtet sich gleichermassen an Anfänger und Personen mit Paddelerfahrung. Körperliche Grundfitness ist erforderlich.
- Mindestalter: 12 Jahre
- Schlafsäcke und Isomatten müssen selbst mitgenommen werden.
- Maximal 12 Teilnehmer
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1510.– / pro Person