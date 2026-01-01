Yukon Aktiv-Tour ab Whitehorse

Bei dieser Kurztour erleben Sie die spektakuläre Natur des Yukons auf sehr persönliche und aktive Weise: Per Kanu, mit Huskies und auf dem Pferderücken.



Im idyllischen Ibex Tal, ganz in der Nähe von Whitehorse, können Sie auf aktive Weise Ihre Batterien auftanken. Geniessen Sie die Ruhe der Natur, den persönlichen Austausch mit Ihren Gastgebern, die hausgemachten Mahlzeiten und die unvergesslichen Aktivitäten, die Sie in den nächsten 3 Tagen erwarten.

Die Adventure Lodge ist abgelegen und rustikal. Energie wird über Solarstrom gewonnen. Es erwartet Sie ein sehr familiäres Abenteuer. Die Stars der Lodge sind die Hunde, die seit Generationen hier ein Zuhause haben. Die 3 Gästezimmer liegen im Haupthaus und teilen sich 2 Bäder sowie einen Gemeinschaftsraum.



Reisedaten

31.05. - 20.09., freitags