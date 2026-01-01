Knecht Reisegruppe Gütesiegel
alaska Reisen Gütesiegel
alaskareisen

Yukon Aktiv-Tour ab Whitehorse

Bei dieser Kurztour erleben Sie die spektakuläre Natur des Yukons auf sehr persönliche und aktive Weise: Per Kanu, mit Huskies und auf dem Pferderücken.

Im idyllischen Ibex Tal, ganz in der Nähe von Whitehorse, können Sie auf aktive Weise Ihre Batterien auftanken. Geniessen Sie die Ruhe der Natur, den persönlichen Austausch mit Ihren Gastgebern, die hausgemachten Mahlzeiten und die unvergesslichen Aktivitäten, die Sie in den nächsten 3 Tagen erwarten.

Die Adventure Lodge ist abgelegen und rustikal. Energie wird über Solarstrom gewonnen. Es erwartet Sie ein sehr familiäres Abenteuer. Die Stars der Lodge sind die Hunde, die seit Generationen hier ein Zuhause haben. Die 3 Gästezimmer liegen im Haupthaus und teilen sich 2 Bäder sowie einen Gemeinschaftsraum.

Reisedaten
31.05. - 20.09., freitags

Yukon Aktiv-Tour ab Whitehorse
ab CHF 915.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights:
- Familiäre Adventure Lodge im abgelegenen Ibex Tal
- Geführter Hundespaziergang durch die Wildnis
- Kanutour auf Yukons Flüssen oder Seen
- Ausritt durch die Landschaft des Ibex Valley
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Transfer von Ihrem Hotel in Whitehorse oder Flughafen zur Adventure Lodge. Am frühen Abend geniessen Sie ein hausgemachtes Essen, bevor Sie mit den Hunden zu einem Spaziergang von ca. 2½ Stunden aufbrechen. Erleben Sie die imposante Landschaft, während Sie sich von Ihren gutmütigen vierbeinigen Begleitern den Weg zeigen lassen. Ihre Guides bringen Ihnen zudem die lokale Flora und Fauna näher.

2. Tag Kanu-Erlebnis

Den heutigen Tag verbringen Sie auf dem Wasser. Auf traditionelle Weise gleiten Sie mit dem Kanu durch die Flüsse oder Seen des Yukons und geniessen dabei die traumhafte Landschaft. Das Mittagessen wird unterwegs eingenommen.

3. Tag Landschaft

Nach dem Frühstück erleben Sie die eindrückliche Landschaft des Ibex Valley auf dem Pferderücken bei einem etwa zweistündigen Ausritt. Das Mittagessen nehmen Sie in der Lodge ein, bevor Sie sich von Ihren Gastgebern und den Vierbeinern verabschieden müssen und nach Whitehorse zurückgebracht werden. Ende der Reise.

Naturerlebnisreise 3 Tage ab/bis Whitehorse
Im Preis inbegriffen
  • 2 Übernachtungen in der Muktuk Adventure Lodge (Zimmer mit Gemeinschaftsbad)
  • Vollpension
  • Wanderung mit den Huskies
  • Ganztägige Kanutour
  • zweistündiger Ausritt
  • Transfer zwischen Whitehorse und der Lodge
  • Taxen und Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Alkoholische Getränke
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Auf dem Gelände leben mehr als 120 Hunde. Die Tour eignet sich somit nur für Gäste, die Hunde wirklich gerne mögen und keinerlei allergische Reaktion zeigen.

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 915.– / pro Person

Ähnliche Reisen