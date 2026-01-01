Yukon Aktiv-Tour ab Whitehorse
Yukon Aktiv-Tour ab Whitehorse
ab CHF 915.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights:
- Familiäre Adventure Lodge im abgelegenen Ibex Tal
- Geführter Hundespaziergang durch die Wildnis
- Kanutour auf Yukons Flüssen oder Seen
- Ausritt durch die Landschaft des Ibex Valley
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Transfer von Ihrem Hotel in Whitehorse oder Flughafen zur Adventure Lodge. Am frühen Abend geniessen Sie ein hausgemachtes Essen, bevor Sie mit den Hunden zu einem Spaziergang von ca. 2½ Stunden aufbrechen. Erleben Sie die imposante Landschaft, während Sie sich von Ihren gutmütigen vierbeinigen Begleitern den Weg zeigen lassen. Ihre Guides bringen Ihnen zudem die lokale Flora und Fauna näher.
2. Tag Kanu-Erlebnis
Den heutigen Tag verbringen Sie auf dem Wasser. Auf traditionelle Weise gleiten Sie mit dem Kanu durch die Flüsse oder Seen des Yukons und geniessen dabei die traumhafte Landschaft. Das Mittagessen wird unterwegs eingenommen.
3. Tag Landschaft
Nach dem Frühstück erleben Sie die eindrückliche Landschaft des Ibex Valley auf dem Pferderücken bei einem etwa zweistündigen Ausritt. Das Mittagessen nehmen Sie in der Lodge ein, bevor Sie sich von Ihren Gastgebern und den Vierbeinern verabschieden müssen und nach Whitehorse zurückgebracht werden. Ende der Reise.
Naturerlebnisreise 3 Tage ab/bis Whitehorse
- 2 Übernachtungen in der Muktuk Adventure Lodge (Zimmer mit Gemeinschaftsbad)
- Vollpension
- Wanderung mit den Huskies
- Ganztägige Kanutour
- zweistündiger Ausritt
- Transfer zwischen Whitehorse und der Lodge
- Taxen und Steuern
- Alkoholische Getränke
- Trinkgelder
- Auf dem Gelände leben mehr als 120 Hunde. Die Tour eignet sich somit nur für Gäste, die Hunde wirklich gerne mögen und keinerlei allergische Reaktion zeigen.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 915.– / pro Person