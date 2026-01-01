Alaska Rundreisen vom Spezialisten
Exklusive Alaska-Ferien buchen
Abenteuer Dempster-Highway
ab CHF 3235.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Dawson City - Stadt der Goldgräber, Legendärer Dempster Highway, Überquerung nördlicher Polarkreis,...
7 Tage / 6 Nächte
Alaskas Panorama
ab CHF 2560.– / pro Person
ab Seward bis Fairbanks
Highlights: Panorama-Zugfahrt, Bootstour im Kenai Fjords Nationalpark, Tour in den Denali Nationalpark, Eindrückliche...
7 Tage / 6 Nächte
Alyeska - Ruf der Wildnis
ab CHF 7005.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: White Pass Zugfahrt nach Skagway, Ruby Range Lodge am Kluane Lake, Dempster Highway bis Inuvik, Denali...
19 Tage / 18 Nächte
Best of Yukon und Alaska
ab CHF 4080.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights: Wanderung im Kluane Nationalpark, Wildlife Tour im Denali Nationalpark, Panoramastrasse «Top of the World...
15 Tage / 14 Nächte
Erlebnis Glacier Bay
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Haines
Highlights: Gemütliches Bear Track Inn mit regionaler Küche, Bootstour im Glacier Bay Nationalpark (Gletscher &...
3 Tage / 2 Nächte
Höhepunkte des Nordens
ab CHF 2785.– / pro Person
ab Anchorage bis Whitehorse
Highlights: Das Beste des Nordens in kurzer Zeit!, Wildlife Tour im Denali Nationalpark, Panoramastrasse «Top of the...
9 Tage / 8 Nächte
Yukon & Alaska Entdecker
ab CHF 1980.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: Kluane Nationalpark, Wrangell - St. Elias Nationalpark, Per Fähre durch den Prince William Sound, Kenai...
7 Tage / 6 Nächte
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Von Fahrten mit einem Kajak über die schönsten Flüsse bis hin zur Alaska Wanderung auf einem Gletscher, mit unseren auserwählten Routen können Sie die Natur Alaskas bestaunen und bewundern. Besonders beliebt ist die Yukon Route. Sie möchten beispielsweise den Denali Nationalpark oder die vielen anderen Highlights Alaskas auf eigene Faust erkunden? Wie wäre es mit einer Alaska Mietwagenrundreise? Sie dürfen sich auf neue und komfortable Fahrzeuge freuen und auf spannende Alaska Reiserouten.
Sie möchten die Alaska Nordlichter bestaunen? Selbstverständlich haben wir diesbezüglich ebenfalls eine Vielzahl an Angeboten für Sie. Ob nun eine Alaska Mietwagenrundreise oder eine Gruppenreise mit dem Bus, wir haben für jeden Alaska-Fan die passenden Angebote parat.
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