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Denali, Alaska

Alaska Rundreisen vom Spezialisten

Exklusive Alaska-Ferien buchen

Schon lange träumen Sie von einer Reise nach Alaska? Dabei möchten Sie sich aber nicht um die Planung und um die Buchung aller Hotels selbst kümmern? Wir, der Reisespezialist für Alaska Rundreisen, übernehmen sehr gerne die komplette Reiseplanung für Sie. Lehnen Sie sich in einem modernen und komfortablen Reisebus entspannt zurück und geniessen Sie die herrliche Aussicht. Ein fachkundiger Reiseleiter wird Sie mit allen notwendigen Informationen versorgen und Sie von einer Attraktion und Sehenswürdigkeit zur nächsten führen. Sie werden mit vielen unvergesslichen Eindrücken die Heimreise antreten und noch lange Zeit von der Schönheit Alaskas schwärmen.

Icon map7 Tage
Abenteuer Dempster-Highway
ab CHF 3235.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Dawson City - Stadt der Goldgräber, Legendärer Dempster Highway, Überquerung nördlicher Polarkreis,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map7 Tage
Alaskas Panorama
ab CHF 2560.– / pro Person
ab Seward bis Fairbanks
Highlights: Panorama-Zugfahrt, Bootstour im Kenai Fjords Nationalpark, Tour in den Denali Nationalpark, Eindrückliche...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map19 Tage
Alyeska - Ruf der Wildnis
ab CHF 7005.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: White Pass Zugfahrt nach Skagway, Ruby Range Lodge am Kluane Lake, Dempster Highway bis Inuvik, Denali...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map15 Tage
Best of Yukon und Alaska
ab CHF 4080.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights: Wanderung im Kluane Nationalpark, Wildlife Tour im Denali Nationalpark, Panoramastrasse «Top of the World...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map3 Tage
Erlebnis Glacier Bay
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Haines
Highlights: Gemütliches Bear Track Inn mit regionaler Küche, Bootstour im Glacier Bay Nationalpark (Gletscher &...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map9 Tage
Höhepunkte des Nordens
ab CHF 2785.– / pro Person
ab Anchorage bis Whitehorse
Highlights: Das Beste des Nordens in kurzer Zeit!, Wildlife Tour im Denali Nationalpark, Panoramastrasse «Top of the...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map7 Tage
Yukon & Alaska Entdecker
ab CHF 1980.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: Kluane Nationalpark, Wrangell - St. Elias Nationalpark, Per Fähre durch den Prince William Sound, Kenai...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Zahlreiche Aktionen warten

Von Fahrten mit einem Kajak über die schönsten Flüsse bis hin zur Alaska Wanderung auf einem Gletscher, mit unseren auserwählten Routen können Sie die Natur Alaskas bestaunen und bewundern. Besonders beliebt ist die Yukon Route. Sie möchten beispielsweise den Denali Nationalpark oder die vielen anderen Highlights Alaskas auf eigene Faust erkunden? Wie wäre es mit einer Alaska Mietwagenrundreise? Sie dürfen sich auf neue und komfortable Fahrzeuge freuen und auf spannende Alaska Reiserouten.

Sie möchten die Alaska Nordlichter bestaunen? Selbstverständlich haben wir diesbezüglich ebenfalls eine Vielzahl an Angeboten für Sie. Ob nun eine Alaska Mietwagenrundreise oder eine Gruppenreise mit dem Bus, wir haben für jeden Alaska-Fan die passenden Angebote parat.

Tierwelt in Alaska

Entdecken auch Sie die beeindruckende und aufregende Tierwelt im wunderschönen Alaska.

Reiseinformationen

Mit diesen praktischen Tricks und Tipps wird Ihr Aufenthalt in Alaska zu einem unvergesslichen Erlebnis.

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