Kodiakbären hautnah ab Kodiak

Das Kodiak Brown Bear Center liegt im Herzen des Kodiak National Wildlife Refuge am Karluk Lake. Hier erleben Sie eine der dichtesten Braunbärenkonzentrationen Alaskas.



Die Lodge besteht aus 4 hochwertigen, ansprechend eingerichteten Cabins, die direkt am Wasser liegen, sowie einem komfortablen Hauptgebäude. Vom eigenen Sitzplatz aus haben Sie die Gelegenheit, Bären und andere Tierarten zu beobachten. Neben den ausgezeichneten Möglichkeiten, Bären zu erleben, erhalten Sie in der exquisiten Lodge auch Einblicke in die Kultur der First Nations.

Elektrizität und WIFI sind in den Cabins vorhanden.



Reisedaten

14.07. - 29.09., donnerstags (3 Nächte)

14.07. - 29.09., sonntags (4 Nächte)

Beste Saison: ab Mitte August