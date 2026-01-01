Knecht Reisegruppe Gütesiegel
alaska Reisen Gütesiegel
alaskareisen

Kodiakbären hautnah ab Kodiak

Das Kodiak Brown Bear Center liegt im Herzen des Kodiak National Wildlife Refuge am Karluk Lake. Hier erleben Sie eine der dichtesten Braunbärenkonzentrationen Alaskas.

Die Lodge besteht aus 4 hochwertigen, ansprechend eingerichteten Cabins, die direkt am Wasser liegen, sowie einem komfortablen Hauptgebäude. Vom eigenen Sitzplatz aus haben Sie die Gelegenheit, Bären und andere Tierarten zu beobachten. Neben den ausgezeichneten Möglichkeiten, Bären zu erleben, erhalten Sie in der exquisiten Lodge auch Einblicke in die Kultur der First Nations.

Elektrizität und WIFI sind in den Cabins vorhanden.

Reisedaten
14.07. - 29.09., donnerstags (3 Nächte)
14.07. - 29.09., sonntags (4 Nächte)
Beste Saison: ab Mitte August

Kodiakbären hautnah ab Kodiak
ab CHF 8190.– / pro Person
ab/bis Kodiak
Highlights:
- Bärenbeobachtungstouren
- Kayaking und Fischen
- Flug im Wasserflugzeug
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Das Abenteuer startet mit einem 45-minütigen Flug mit dem Wasserflugzeug zum Kodiak Brown Bear Center, welches sich auf Camp Island im Karluk See befindet. Nach einer kurzen Orientierung und dem Mittagessen unternehmen Sie Ihre erste Bärentour. Am Abend wird Ihnen im «Dining Cabin» ein leckeres Abendessen serviert.

2-3. Tag Während des Aufenthalts

Während Ihres Aufenthalts haben Sie die Möglichkeit, täglich Bärenbeobachtungstouren zu unternehmen. Mit dem Katamaran fahren Sie über den Karluk-See zu einem der drei Hauptbeobachtungsplätze. Das Kodiak-Archipel ist die Heimat von über 3'500 Bären, die sich häufig durch ihre besondere Grösse auszeichnen. Daneben können oft andere Wildtiere, wie Wild, Füchse oder Ottern beobachtet werden.

4. Tag Letzter Tag (Tag 4 oder 5)

Am Vormittag können Sie noch eine geführte Aktivität unternehmen (Kajakfahren, Angeln, Bärenbeobachtung). Nach dem Mittagessen geht es zurück nach Kodiak. Hier endet Ihre Reise.

Naturerlebnisreise 4 oder 5 Tage ab/bis Kodiak
Im Preis inbegriffen
  • 3 Übernachtungen im Kodiak Brown Bear Center
  • Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Mittagessen letzter Tag)
  • Täglich geführte Bärenbeobachtungstouren
  • Wasserflugzeugtransfers zwischen Kodiak und der Lodge
  • Taxen und Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Alkoholische Getränke
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Aufgrund der Witterung sind eine Vorübernachtung in Kodiak und eine Anschlussübernachtung in Kodiak bzw. Puffernacht in Anchorage zwingend
  • erforderlich
  • Mindestalter: 18 Jahre
  • Gäste müssen mindestens 20-30 Minuten über unwegsames, hügeliges Gelände laufen können

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 8190.– / pro Person

Ähnliche Reisen