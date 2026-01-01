Kodiakbären hautnah ab Kodiak
Kodiakbären hautnah ab Kodiak
ab CHF 8190.– / pro Person
ab/bis Kodiak
Highlights:
- Bärenbeobachtungstouren
- Kayaking und Fischen
- Flug im Wasserflugzeug
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Das Abenteuer startet mit einem 45-minütigen Flug mit dem Wasserflugzeug zum Kodiak Brown Bear Center, welches sich auf Camp Island im Karluk See befindet. Nach einer kurzen Orientierung und dem Mittagessen unternehmen Sie Ihre erste Bärentour. Am Abend wird Ihnen im «Dining Cabin» ein leckeres Abendessen serviert.
2-3. Tag Während des Aufenthalts
Während Ihres Aufenthalts haben Sie die Möglichkeit, täglich Bärenbeobachtungstouren zu unternehmen. Mit dem Katamaran fahren Sie über den Karluk-See zu einem der drei Hauptbeobachtungsplätze. Das Kodiak-Archipel ist die Heimat von über 3'500 Bären, die sich häufig durch ihre besondere Grösse auszeichnen. Daneben können oft andere Wildtiere, wie Wild, Füchse oder Ottern beobachtet werden.
4. Tag Letzter Tag (Tag 4 oder 5)
Am Vormittag können Sie noch eine geführte Aktivität unternehmen (Kajakfahren, Angeln, Bärenbeobachtung). Nach dem Mittagessen geht es zurück nach Kodiak. Hier endet Ihre Reise.
Naturerlebnisreise 4 oder 5 Tage ab/bis Kodiak
- 3 Übernachtungen im Kodiak Brown Bear Center
- Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Mittagessen letzter Tag)
- Täglich geführte Bärenbeobachtungstouren
- Wasserflugzeugtransfers zwischen Kodiak und der Lodge
- Taxen und Steuern
- Alkoholische Getränke
- Trinkgelder
- Aufgrund der Witterung sind eine Vorübernachtung in Kodiak und eine Anschlussübernachtung in Kodiak bzw. Puffernacht in Anchorage zwingend
- erforderlich
- Mindestalter: 18 Jahre
- Gäste müssen mindestens 20-30 Minuten über unwegsames, hügeliges Gelände laufen können
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 8190.– / pro Person