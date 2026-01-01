Naturerlebnis Kenai Backcountry Lodge ab Cooper Landing
Naturerlebnis Kenai Backcountry Lodge ab Cooper Landing
Preis auf Anfrage
ab/bis Cooper Landing
Highlights:
-
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise zur Kenai Riverside Lodge bei Cooper Landing, wo Sie das Abendessen einnehmen und übernachten.
2. Tag Rafting-Tour zur Kenai Backcountry Lodge
Heute unternehmen Sie eine ganztägige Rafting-Tour, die Sie am Nachmittag zur Kenai Backcountry Lodge bringt. Halten Sie unterwegs Ausschau nach Elchen, Adlern, Bären und anderen Tieren. Den Picknick-Lunch nehmen Sie am Ufer des Skilak Sees ein, bevor Sie sich in der Kenai Backcountry Lodge einrichten und den Abend bei einem feinen Nachtessen ausklingen lassen.
3. Tag Naturerlebnis und Entspannung
Geniessen Sie die Abgeschiedenheit und die traumhafte Landschaft auf einer geführten Wanderung oder bei einer Tour mit dem Kajak. Am Nachmittag bleibt Zeit zum Entspannen und für einen Saunagang.
4. Tag Rückfahrt zur Kenai Riverside Lodge und Programmende
Nach dem Frühstück geht es mit dem Boot zurück zur Kenai Riverside Lodge, wo das Programm endet.
Naturerlebnis 4 Tage ab / bis Cooper Landing (Kenai Halbinsel)
- 1 Übernachtung in der Kenai Riverside Lodge
- 2 Übernachtungen in der Kenai Backcountry Lodge
- Vollpension in der Lodge
- Gemütliche Rafting-Tour zur Lodge (Ganztagestour)
- Bootstransfer von der Lodge nach Cooper Landing
- Geführte Aktivitäten
- Getränke
- Trinkgelder
- Die Lodge ist besonders für aktive Reisende mit einem moderaten Fitnesslevel geeignet.
- Das Programm lässt sich sehr gut in eine klassische Alaska-Mietwagenrundreise einbauen.
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage