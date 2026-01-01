Knecht Reisegruppe Gütesiegel
alaska Reisen Gütesiegel
alaskareisen

Naturerlebnis Kenai Backcountry Lodge ab Cooper Landing

Die schöne Wildnis-Lodge befindet sich an abgeschiedener Lage im «Kenai National Wildlife Refuge » und ist nur per Boot erreichbar. Verbinden Sie sich mit der Natur und erleben Sie Alaska pur.

Die Kenai Backcountry Lodge wurde 1930 als Jagd-Unterkunft gebaut und später liebevoll restauriert. Der historische, rustikale Charakter ist dabei erhalten geblieben. Geniessen Sie ein typisches Stück Alaska inmitten der Natur!

Die Lodge bietet 9 Blockhütten, die über das Grundstück verteilt und mit Privatbad ausgestattet sind. Strom gibt es in der Main Lodge. Nebem dem hauseigenen Restaurant bietet die Lodge eine Sauna und viel Platz zum Entspannen in der Natur.

Reisedaten
Täglich von 30.05. - 02.09.

Naturerlebnis Kenai Backcountry Lodge ab Cooper Landing
Preis auf Anfrage
ab/bis Cooper Landing
Highlights:
-
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Individuelle Anreise zur Kenai Riverside Lodge bei Cooper Landing, wo Sie das Abendessen einnehmen und übernachten.

2. Tag Rafting-Tour zur Kenai Backcountry Lodge

Heute unternehmen Sie eine ganztägige Rafting-Tour, die Sie am Nachmittag zur Kenai Backcountry Lodge bringt. Halten Sie unterwegs Ausschau nach Elchen, Adlern, Bären und anderen Tieren. Den Picknick-Lunch nehmen Sie am Ufer des Skilak Sees ein, bevor Sie sich in der Kenai Backcountry Lodge einrichten und den Abend bei einem feinen Nachtessen ausklingen lassen.

3. Tag Naturerlebnis und Entspannung

Geniessen Sie die Abgeschiedenheit und die traumhafte Landschaft auf einer geführten Wanderung oder bei einer Tour mit dem Kajak. Am Nachmittag bleibt Zeit zum Entspannen und für einen Saunagang.

4. Tag Rückfahrt zur Kenai Riverside Lodge und Programmende

Nach dem Frühstück geht es mit dem Boot zurück zur Kenai Riverside Lodge, wo das Programm endet.

Naturerlebnis 4 Tage ab / bis Cooper Landing (Kenai Halbinsel)
Im Preis inbegriffen
  • 1 Übernachtung in der Kenai Riverside Lodge
  • 2 Übernachtungen in der Kenai Backcountry Lodge
  • Vollpension in der Lodge
  • Gemütliche Rafting-Tour zur Lodge (Ganztagestour)
  • Bootstransfer von der Lodge nach Cooper Landing
  • Geführte Aktivitäten
Im Preis nicht inbegriffen
  • Getränke
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Die Lodge ist besonders für aktive Reisende mit einem moderaten Fitnesslevel geeignet.
  • Das Programm lässt sich sehr gut in eine klassische Alaska-Mietwagenrundreise einbauen.

Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen