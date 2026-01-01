Naturerlebnis Kenai Backcountry Lodge ab Cooper Landing

Die schöne Wildnis-Lodge befindet sich an abgeschiedener Lage im «Kenai National Wildlife Refuge » und ist nur per Boot erreichbar. Verbinden Sie sich mit der Natur und erleben Sie Alaska pur.



Die Kenai Backcountry Lodge wurde 1930 als Jagd-Unterkunft gebaut und später liebevoll restauriert. Der historische, rustikale Charakter ist dabei erhalten geblieben. Geniessen Sie ein typisches Stück Alaska inmitten der Natur!

Die Lodge bietet 9 Blockhütten, die über das Grundstück verteilt und mit Privatbad ausgestattet sind. Strom gibt es in der Main Lodge. Nebem dem hauseigenen Restaurant bietet die Lodge eine Sauna und viel Platz zum Entspannen in der Natur.



Reisedaten

Täglich von 30.05. - 02.09.