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Wildlife, Alaska

Wildlife-Touren – Ferien vom Spezialisten

Unvergessliche Ferien in Alaska

Eine faszinierende und unberührte Naturlandschaft erwartet Sie bei einer Reise nach Alaska. Gletscher und Bergseen sowie die einzigartigen Alaska Wildtiere erwarten Sie bereits. Sollten Sie schon seit langer Zeit von einer solchen Abenteuerreise träumen, kontaktieren Sie diesbezüglich einfach unsere Reisespezialisten. Bären und viele andere Tiere finden Sie in einer ungewöhnlich hohen Vielzahl im Nationalpark Alaskas. Mit einem Flugzeug können Sie die Schönheit Alaskas aus luftiger Höhe bewundern. Von Trekking Alaska bis hin zu Fisch Safaris darf bei einer solchen Reise nichts davon fehlen. Sind Sie bereit für eines Ihrer grössten Abenteuer?

Icon map4 Tage
Bärenbeobachtung in der Katmai Wilderness Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Kodiak
Highlights:
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map2 Tage
Bärenbeobachtung Redoubt Bay Lodge 2 Tage
ab CHF 2285.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights: Bärenbeobachtungen, Lachsfischen & Vogelbeobachtungen, Kajak- und Kanuausflüge, Weindegustationen,...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map3 Tage
Bärenbeobachtung Redoubt Bay Lodge 3 Tage
ab CHF 2599.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights: Bärenbeobachtungen, Lachsfischen & Vogelbeobachtungen, Kajak- und Kanuausflüge, Weindegustationen,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map5 Tage
Caribou Lodge Talkeetna Mountains
ab CHF 1380.– / pro Person
ab/bis Talkeetna
Highlights:
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map3 Tage
Erlebnis Glacier Bay
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Haines
Highlights: Gemütliches Bear Track Inn mit regionaler Küche, Bootstour im Glacier Bay Nationalpark (Gletscher &...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Kenai Fjords Glacier Lodge
ab CHF 2432.– / pro Person
ab/bis Seward
Highlights: Exklusive Lage, Spektakuläre Anreise, Vielfältige Naturaktivitäten, Gemütliche Unterkunft
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map5 Tage
Kodiakbären hautnah
ab CHF 8190.– / pro Person
ab/bis Kodiak
Highlights: Bärenbeobachtungstouren, Kayaking und Fischen, Flug im Wasserflugzeug
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map6 Tage
Nat Hab's Bärencamp und die Kachemak Bay
ab CHF 10135.– / pro Person
ab/bis Homer
Highlights: Einmalige Bärenbeobachtung, Exklusives Wilderness-Camp, Spektakulärer Anflug, Vielseitige Naturerlebnisse
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map4 Tage
Naturerlebnis Kenai Backcountry Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Cooper Landing
Highlights:
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Tutka Bay Lodge
ab CHF 10670.– / pro Person
ab/bis Homer
Highlights:
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Yukon Aktiv-Tour
ab CHF 915.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Familiäre Adventure Lodge im abgelegenen Ibex Tal, Geführter Hundespaziergang durch die Wildnis, Kanutour...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map8 Tage
Yukon River Abenteuer
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Kanutouren, Fischen, Tierbeobachtung: Elche & Bären
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Kanadas unberührte Natur entdecken

Keine andere Region dieser Welt hat eine solch faszinierende Landschaft zu bieten wie Alaska. Abseits und ungestört von einer jeglichen Zivilisation können Sie Bärenbeobachtungen, Wahlbeobachtungen, Eisbärenbeobachtungen oder eine geführte Alaska Tierbeobachtung mit einem erfahrenen Guide erleben. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch einzigartige Alaska Mietwagenrundreisen an. Von Ausflügen mit einem Wasserflugzeug bis hin zu einzigartigen Trekkingausflügen, mit unseren tollen Reiseangeboten bezüglich Alaska können wir alle Wünsche und Anforderungen bestmöglich abdecken. Speziell die Ausflüge mit einem Flugzeug kommen bei den Reisenden ganz besonders gut an.

Aus luftiger Höhe und aus sicherer Entfernung können die verschiedensten Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden. Unsere Alaska-Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der perfekten Urlaubsplanung.

Tierwelt in Alaska

Entdecken auch Sie die beeindruckende und aufregende Tierwelt im wunderschönen Alaska.

Reiseinformationen

Mit diesen praktischen Tricks und Tipps wird Ihr Aufenthalt in Alaska zu einem unvergesslichen Erlebnis.

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