Wildlife-Touren – Ferien vom Spezialisten
Unvergessliche Ferien in Alaska
Bärenbeobachtung in der Katmai Wilderness Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Kodiak
Highlights:
4 Tage / 3 Nächte
Bärenbeobachtung Redoubt Bay Lodge 2 Tage
ab CHF 2285.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights: Bärenbeobachtungen, Lachsfischen & Vogelbeobachtungen, Kajak- und Kanuausflüge, Weindegustationen,...
2 Tage / 1 Nächte
Bärenbeobachtung Redoubt Bay Lodge 3 Tage
ab CHF 2599.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights: Bärenbeobachtungen, Lachsfischen & Vogelbeobachtungen, Kajak- und Kanuausflüge, Weindegustationen,...
3 Tage / 2 Nächte
Caribou Lodge Talkeetna Mountains
ab CHF 1380.– / pro Person
ab/bis Talkeetna
Highlights:
5 Tage / 4 Nächte
Erlebnis Glacier Bay
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Haines
Highlights: Gemütliches Bear Track Inn mit regionaler Küche, Bootstour im Glacier Bay Nationalpark (Gletscher &...
3 Tage / 2 Nächte
Kenai Fjords Glacier Lodge
ab CHF 2432.– / pro Person
ab/bis Seward
Highlights: Exklusive Lage, Spektakuläre Anreise, Vielfältige Naturaktivitäten, Gemütliche Unterkunft
3 Tage / 2 Nächte
Kodiakbären hautnah
ab CHF 8190.– / pro Person
ab/bis Kodiak
Highlights: Bärenbeobachtungstouren, Kayaking und Fischen, Flug im Wasserflugzeug
5 Tage / 4 Nächte
Nat Hab's Bärencamp und die Kachemak Bay
ab CHF 10135.– / pro Person
ab/bis Homer
Highlights: Einmalige Bärenbeobachtung, Exklusives Wilderness-Camp, Spektakulärer Anflug, Vielseitige Naturerlebnisse
6 Tage / 5 Nächte
Naturerlebnis Kenai Backcountry Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Cooper Landing
Highlights:
4 Tage / 3 Nächte
Yukon Aktiv-Tour
ab CHF 915.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Familiäre Adventure Lodge im abgelegenen Ibex Tal, Geführter Hundespaziergang durch die Wildnis, Kanutour...
3 Tage / 2 Nächte
Yukon River Abenteuer
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Kanutouren, Fischen, Tierbeobachtung: Elche & Bären
8 Tage / 7 Nächte
Kanadas unberührte Natur entdecken
Keine andere Region dieser Welt hat eine solch faszinierende Landschaft zu bieten wie Alaska. Abseits und ungestört von einer jeglichen Zivilisation können Sie Bärenbeobachtungen, Wahlbeobachtungen, Eisbärenbeobachtungen oder eine geführte Alaska Tierbeobachtung mit einem erfahrenen Guide erleben. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch einzigartige Alaska Mietwagenrundreisen an. Von Ausflügen mit einem Wasserflugzeug bis hin zu einzigartigen Trekkingausflügen, mit unseren tollen Reiseangeboten bezüglich Alaska können wir alle Wünsche und Anforderungen bestmöglich abdecken. Speziell die Ausflüge mit einem Flugzeug kommen bei den Reisenden ganz besonders gut an.
Aus luftiger Höhe und aus sicherer Entfernung können die verschiedensten Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden. Unsere Alaska-Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der perfekten Urlaubsplanung.
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