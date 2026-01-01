Der imposante, über 13'000 km² grosse Glacier Bay Nationalpark ist nur per Boot oder Flugzeug zu erreichen. Erleben Sie das Naturspektakel, wenn die mächtigen Gletscher kalben.



Ihre gemütliche Unterkunft, das Glacier Bay’s Bear Track Inn, befindet sich ca. 10 km ausserhalb von Gustavus. Im hauseigenen Restaurant werden täglich frische, regionale Speisen zubereitet. Danach können Sie es sich in der gemütlichen Lobby bequem machen und die Ruhe der Natur geniessen.

Die 14 Zimmer sind geräumig und mit viel Liebe eingerichtet. Zur Ausstattung gehören bequeme, sehr weiche Daunendecken und -kissen sowie ein eigenes Badezimmer mit Pflegeprodukten. WIFI kostenlos.



Reisedaten

Täglich vom 01.06. - 01.09.