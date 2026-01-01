Erlebnis Glacier Bay ab Haines
Erlebnis Glacier Bay ab Haines
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Haines
Highlights:
- Gemütliches Bear Track Inn mit regionaler Küche
- Bootstour im Glacier Bay Nationalpark (Gletscher & Tierwelt)
- Walbeobachtung mit Naturführer (v. a. Buckelwale)
- Fluganreise im Kleinflugzeug – spektakuläre Aussicht
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Mit einem Kleinflugzeug reisen Sie von Haines oder Skagway via Juneau nach Gustavus. Hier werden Sie von Ihren Gastgebern empfangen und zum Bear Track Inn gebracht. Entspannen Sie in Ihrer schönen Unterkunft oder erkunden Sie die eindrückliche Umgebung auf Spaziergängen oder mit dem Fahrrad.
2. Tag Glacier Bay N.P.
Heute erleben Sie die ganze Faszination des Glacier Bay Nationalparks auf einer etwa achtstündigen Bootstour. Eine dramatische Landschaft mit gigantischen Gletschern, bewachsenen Felsen und einer spannenden Tierwelt aus Seelöwen, Adlern, Papageientauchern, Walen und Küstenbären breitet sich vor Ihnen aus.
3. Tag Walbeobachtung
Ein weiteres Highlight wartet auf Sie: Die Glacier Bay beheimatet eine riesige Konzentration an Buckelwalen. Auf einer Walbeobachtungstour haben Sie die Möglichkeit, diese faszinierenden Tiere hautnah zu erleben. Begleitet von einem Naturführer sammeln Sie intensive Eindrücke von diesen und weiteren Tieren. Im Anschluss werden Sie zum Flughafen gebracht für Ihren Rückflug nach Haines oder Skagway.
Privatreise 3 Tage ab/bis Haines oder 3 Tage ab/bis Skagway
- 2 Übernachtungen im Glacier Bay's Bear Track Inn in der gewählten Kategorie
- Vollpension (Lunchpaket für Aktivitäten)
- Ganztägige Glacier Bay Bootstour
- Halbtägige Walbeobachtungstour
- Flughafentransfers sowie Transfers zu den inkludierten Aktivitäten
- Flüge zwischen Haines oder Skagway und Gustavus
- Taxen und Steuern
- Weitere optionale Aktivitäten und Ausflüge
- Trinkgelder
- Die Flüge mit dem Kleinflugzeug zwischen Haines/Skagway und Gustavus sind wetteranfällig und es kann zu Verzögerungen kommen. Planen Sie
- einen Zeitpuffer um Ihren Aufenthalt in der Glacier Bay. Allfällige witterungsbedingte Mehrkosten oder Programmausfälle werden nicht erstattet.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 3040.– / pro Person