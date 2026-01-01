Caribou Lodge Talkeetna Mountains ab Talkeetna
Caribou Lodge Talkeetna Mountains ab Talkeetna
ab CHF 1380.– / pro Person
ab/bis Talkeetna
Highlights:
-
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag
Gegen 10 Uhr verlassen Sie Talkeetna mit dem Wasserflugzeug. Nach Ankunft werden Sie von Ihren Gastgebern begrüsst und mit der Umgebung vertraut gemacht.
2-4. Tag
Verbringen Sie Ihre Tage bei geführten Wanderungen durch die Wildnis. Ihre Gastgeber kennen sich bestens aus und führen Sie zu den schönsten Stellen. Der See eignet sich bestens, um die traumhafte Landschaft beim Kajak- oder Kanufahren in sich aufzusaugen. Natürlich wird die unberührte Natur auch von vielen Tieren bewohnt, von denen Sie einige mit ein bisschen Glück und Geduld auch sehen. In der Lodge werden Sie mit frischen, schmackhaften Mahlzeiten verwöhnt und geniessen diese zusammen mit Ihren Gastgebern und den anderen Gästen.
5. Tag
Rückflug nach Talkeetna.
Naturerlebnisreise 5 Tage ab/bis Talkeetna
- Gewünschte Anzahl an Übernachtungen
- Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Frühstück letzter Tag)
- Geführte Aktivitäten
- Benutzung von Kajaks und Kanus
- Wasserflugzeugtransfer zwischen Talkeetna und der Lodge
- Taxen und Steuern
- Trinkgelder
- Eine Vorübernachtung in Talkeetna ist erforderlich, eine Anschlussübernachtung empfohlen.
- In den Cabins gibt es keine sanitären Einrichtungen und Wasser.
- Für 2025 ist geplant, die Cabins mit Elektrizität auszustatten.
- Aufgrund der Abgeschiedenheit der Lodge kann es vereinzelt zu wetterbedingten Verzögerungen oder Flugausfällen kommen. Witterungsbedingte Annullationen werden nicht erstattet.
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1380.– / pro Person