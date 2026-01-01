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Caribou Lodge Talkeetna Mountains ab Talkeetna

Inmitten unberührter Wildnis in den Talkeetna Mountains liegt die in Familienbesitz stehende Lodge und bietet ein ganz besonderes Wildniserlebnis mit persönlicher Note.

Die Lodge ist nur mit dem Wasserflugzeug erreichbar. Während Ihres Aufenthaltes können Sie die traumhafte Landschaft auf Wanderungen und Spaziergängen kennenlernen und einen besonderen Einblick in das Alltagsleben in der Wildnis erhalten. Die Lodge verfügt über 3 rustikal eingerichtete Blockhütten, die eine Terrasse mit einmaliger Sicht auf den Mount Denali und über den See bieten.

Den Cabins stehen 2 Toilettenhäuschen und Duschen in einem Nebengebäude zur Verfügung. Es sind gewöhnlich nicht mehr als 8 Übernachtungsgäste in der Lodge, wodurch sich ein sehr familiäres Erlebnis bietet.

Reisedatum
10.06. - 10.09.

Caribou Lodge Talkeetna Mountains ab Talkeetna
ab CHF 1380.– / pro Person
ab/bis Talkeetna
Highlights:
-
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag

Gegen 10 Uhr verlassen Sie Talkeetna mit dem Wasserflugzeug. Nach Ankunft werden Sie von Ihren Gastgebern begrüsst und mit der Umgebung vertraut gemacht.

2-4. Tag

Verbringen Sie Ihre Tage bei geführten Wanderungen durch die Wildnis. Ihre Gastgeber kennen sich bestens aus und führen Sie zu den schönsten Stellen. Der See eignet sich bestens, um die traumhafte Landschaft beim Kajak- oder Kanufahren in sich aufzusaugen. Natürlich wird die unberührte Natur auch von vielen Tieren bewohnt, von denen Sie einige mit ein bisschen Glück und Geduld auch sehen. In der Lodge werden Sie mit frischen, schmackhaften Mahlzeiten verwöhnt und geniessen diese zusammen mit Ihren Gastgebern und den anderen Gästen.

5. Tag

Rückflug nach Talkeetna.

Naturerlebnisreise 5 Tage ab/bis Talkeetna
Im Preis inbegriffen
  • Gewünschte Anzahl an Übernachtungen
  • Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Frühstück letzter Tag)
  • Geführte Aktivitäten
  • Benutzung von Kajaks und Kanus
  • Wasserflugzeugtransfer zwischen Talkeetna und der Lodge
  • Taxen und Steuern
Nicht im Preis inbegriffen
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Eine Vorübernachtung in Talkeetna ist erforderlich, eine Anschlussübernachtung empfohlen.
  • In den Cabins gibt es keine sanitären Einrichtungen und Wasser.
  • Für 2025 ist geplant, die Cabins mit Elektrizität auszustatten.
  • Aufgrund der Abgeschiedenheit der Lodge kann es vereinzelt zu wetterbedingten Verzögerungen oder Flugausfällen kommen. Witterungsbedingte Annullationen werden nicht erstattet.

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1380.– / pro Person

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