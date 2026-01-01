Caribou Lodge Talkeetna Mountains ab Talkeetna

Inmitten unberührter Wildnis in den Talkeetna Mountains liegt die in Familienbesitz stehende Lodge und bietet ein ganz besonderes Wildniserlebnis mit persönlicher Note.



Die Lodge ist nur mit dem Wasserflugzeug erreichbar. Während Ihres Aufenthaltes können Sie die traumhafte Landschaft auf Wanderungen und Spaziergängen kennenlernen und einen besonderen Einblick in das Alltagsleben in der Wildnis erhalten. Die Lodge verfügt über 3 rustikal eingerichtete Blockhütten, die eine Terrasse mit einmaliger Sicht auf den Mount Denali und über den See bieten.

Den Cabins stehen 2 Toilettenhäuschen und Duschen in einem Nebengebäude zur Verfügung. Es sind gewöhnlich nicht mehr als 8 Übernachtungsgäste in der Lodge, wodurch sich ein sehr familiäres Erlebnis bietet.



Reisedatum

10.06. - 10.09.