Bärenbeobachtung in der Katmai Wilderness Lodge ab Kodiak
Bärenbeobachtung in der Katmai Wilderness Lodge ab Kodiak
Preis auf Anfrage
ab/bis Kodiak
Highlights:
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4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Gegen 12:30 Uhr fliegen Sie mit dem Wasserflugzeug von Kodiak zur Lodge.
2-3. Tag Erlebnisreiche Bärenbegegnungen in der wilden Natur Alaskas
Täglich fahren Sie in Begleitung Ihres Guides mit einem speziell konzipierten Boot raus und landen an verschiedenen Stränden, wo die Chance auf Bärensichtungen am grössten ist. Geniessen Sie die unbeschreibliche Landschaft, während Sie je nach Saison beobachten, wie die Bären nach Muscheln suchen, fischen oder Beeren und Gras verspeisen. Neben Bären ist die Chance gross, dass Sie viele weitere Tiere sichten können, denn im Park wurden 42 verschieden Arten an Säugetieren gezählt. Abends locken ein feines Abendessen und schöne Sonnenuntergänge über der Bucht. Vielleicht zieht sogar ein Bär vorbei, während Sie ruhige Momente auf dem Aussendeck geniessen.
4. Tag Abschied von der Lodge und Rückflug nach Kodiak
Verbringen Sie einen letzten Vormittag in der Lodge. Gegen 13:30 Uhr erfolgt der Rückflug nach Kodiak. Ende der Reise und individuelle Weiterreise.
Bärenbeobachtung in der Katmai Wilderness Lodge 4 Tage ab / bis Kodiak
- 3 bzw. 4 Nächte in der Katmai Wilderness Lodge
- Vollpension in der Lodge
- Tischwein und Bier zum Abendessen
- Flüge mit dem Wasserflugzeug zwischen Kodiak und der Lodge
- Täglich geführte Bären- und Tierbeobachtungen
- Allwetterausrüstung
- Trinkgelder (ca. USD 100 pro Person)
- Getränke
- Aufgrund der Witterung sind eine Vorübernachtung in Anchorage und eine Anschlussübernachtung
- in Kodiak bzw. Puffernacht in Kodiak zwingend erforderlich.
- Die Gepäcklimite beträgt 22 kg pro Person. Dieses sollte in Taschen mitgebracht werden.
- Beste Zeit für Bärenbeobachtungen August bis September
- Diese Reise kann auch im 5 Tage-Paket gebucht werden.
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage