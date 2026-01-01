Bärenbeobachtung in der Katmai Wilderness Lodge ab Kodiak

An der Küste von Katmai, inmitten der weltweit höchsten Bärendichte, befindet sich die Katmai Wilderness Lodge und bietet beste Bedingungen für ein exklusives Bärenbeobachtungserlebnis.



Die Katmai Wilderness Lodge liegt an privilegierter Lage mitten im Katami Nationalpark. Unberührte Wildnis, Bären und viele andere Tiere bilden den Rahmen für ein unvergessliches Erlebnis. Die Lodge verfügt über 7 rustikalgemütliche Cabins, welche insgesamt Platz für 12 Gäste bieten.

Neben dem Speisesaal gibt es einen Aufenthaltsbereich mit Büchern, TV und Spielen. Von der mehrstöckigen Aussenterrasse können oftmals sogar von der Lodge aus Bären gesichtet werden.



Reisedaten

31.05. - 13.09., jeweils Dienstags (4 Tage-Paket)

31.05. - 13.09., jeweils Freitags (5 Tage-Paket)