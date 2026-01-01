Nat Hab's Bärencamp und die Kachemak Bay ab Homer
Nat Hab's Bärencamp und die Kachemak Bay ab Homer
ab CHF 10135.– / pro Person
ab/bis Homer
Highlights:
- Einmalige Bärenbeobachtung
- Exklusives Wilderness-Camp
- Spektakulärer Anflug
- Vielseitige Naturerlebnisse
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Homer
Individuelle Anreise nach Homer. Am Abend treffen Sie Ihren Tour Guide und die Gruppe zu Abendessen und Informationen.
2. Tag Nat Hab's Alaska Bear Camp
Vormittags fliegen Sie über das Cook Inlet zum Nat Hab's Alaska Bear Camp. Geniessen Sie die spektakulären Ausblicke auf Gletscher, Vulkane und die dramatische Küstenlandschaft. Nach einer Einführung in das Camp steht bereits die erste Bärenbeobachtung auf dem Programm.
3-4. Tag Nat Hab's Alaska Bear Camp
Je nach Saisonzeit können Bären in unterschiedlichen Situationen beobachtet werden. Zusammen mit Ihren Guides besuchen Sie 2 Beobachtungsplattformen, spazieren am Strand entlang oder nehmen auch mal einen fahrbaren Untersatz.
5. Tag Homer
Rückflug nach Homer und später Bootstour in der Kachemak Bay.
6. Tag Ende der Reise
Naturerlebnisreise 6 Tage ab/bis Homer
- 2 Übernachtungen im Mittelklassehotel in Homer
- 3 Übernachtungen in Nat Hab's Alaska Bear Camp
- Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Frühstück 6. Tag)
- Flugtransfers zwischen Homer und dem Bärencamp
- Geführte Bärenbeobachtungen
- Kachemak Bay-Bootstour
- Taxen und Steuern
- Alkoholische Getränke
- Trinkgelder
- Der Programmablauf kann sich wetterbedingt ändern.
- Für 2025 ist geplant, die Cabins mit eigenen Toiletten und fliessend Wasser auszustatten.
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 10135.– / pro Person