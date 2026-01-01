Nat Hab's Bärencamp und die Kachemak Bay ab Homer

Ein besonderes Naturerlebnis erwartet Sie im Lake Clark Nationalpark, welcher aufgrund des hohen Lachsvorkommens zu den bevorzugten Lebensräumen der Küstenbraunbären zählt.



Nat Hab’s Alaska Bear Camp befindet sich auf dem traditionellen Land der Dena’ina People und ist umgeben von der unberührten Natur des Lake Clark Nationalparks. Hier befindet sich eine sehr hohe Konzentration an Braunbären und damit wunderbare Bedingungen, die grossen Küstenbraunbären in ihrer natürlichen Umgebung zu bewundern.

Zum Camp gehören 12 feststehende Zelt- Cabins, die mit komfortablen Campingbetten, Heizkörper und Lichtquellen ausgestattet sind. Die hausgemachten Mahlzeiten werden im Essenszelt eingenommen. Dort gibt es auch Steckdosen. Es steht ein Waschhäuschen mit Kompost-Toiletten, Duschen und WCs zur Verfügung. Das Camp liegt direkt an einer Bucht und ist von einem Elektrozaun umgeben.



Reisedaten

2025: 01.06., 08.06., 17.06., 20.06., 17.07., 20.07., 23.07., 26.07., 29.07., 01.08., 07.08., 10.08., 13.08., 16.08., 19.08., 22.08., 28.08., 31.08.