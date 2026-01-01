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Nat Hab's Bärencamp und die Kachemak Bay ab Homer

Ein besonderes Naturerlebnis erwartet Sie im Lake Clark Nationalpark, welcher aufgrund des hohen Lachsvorkommens zu den bevorzugten Lebensräumen der Küstenbraunbären zählt.

Nat Hab’s Alaska Bear Camp befindet sich auf dem traditionellen Land der Dena’ina People und ist umgeben von der unberührten Natur des Lake Clark Nationalparks. Hier befindet sich eine sehr hohe Konzentration an Braunbären und damit wunderbare Bedingungen, die grossen Küstenbraunbären in ihrer natürlichen Umgebung zu bewundern.

Zum Camp gehören 12 feststehende Zelt- Cabins, die mit komfortablen Campingbetten, Heizkörper und Lichtquellen ausgestattet sind. Die hausgemachten Mahlzeiten werden im Essenszelt eingenommen. Dort gibt es auch Steckdosen. Es steht ein Waschhäuschen mit Kompost-Toiletten, Duschen und WCs zur Verfügung. Das Camp liegt direkt an einer Bucht und ist von einem Elektrozaun umgeben.

Reisedaten
2025: 01.06., 08.06., 17.06., 20.06., 17.07., 20.07., 23.07., 26.07., 29.07., 01.08., 07.08., 10.08., 13.08., 16.08., 19.08., 22.08., 28.08., 31.08.

Nat Hab's Bärencamp und die Kachemak Bay ab Homer
ab CHF 10135.– / pro Person
ab/bis Homer
Highlights:
- Einmalige Bärenbeobachtung
- Exklusives Wilderness-Camp
- Spektakulärer Anflug
- Vielseitige Naturerlebnisse
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Homer

Individuelle Anreise nach Homer. Am Abend treffen Sie Ihren Tour Guide und die Gruppe zu Abendessen und Informationen.

2. Tag Nat Hab's Alaska Bear Camp

Vormittags fliegen Sie über das Cook Inlet zum Nat Hab's Alaska Bear Camp. Geniessen Sie die spektakulären Ausblicke auf Gletscher, Vulkane und die dramatische Küstenlandschaft. Nach einer Einführung in das Camp steht bereits die erste Bärenbeobachtung auf dem Programm.

3-4. Tag Nat Hab's Alaska Bear Camp

Je nach Saisonzeit können Bären in unterschiedlichen Situationen beobachtet werden. Zusammen mit Ihren Guides besuchen Sie 2 Beobachtungsplattformen, spazieren am Strand entlang oder nehmen auch mal einen fahrbaren Untersatz.

5. Tag Homer

Rückflug nach Homer und später Bootstour in der Kachemak Bay.

6. Tag Ende der Reise

Naturerlebnisreise 6 Tage ab/bis Homer
Im Preis inbegriffen
  • 2 Übernachtungen im Mittelklassehotel in Homer
  • 3 Übernachtungen in Nat Hab's Alaska Bear Camp
  • Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Frühstück 6. Tag)
  • Flugtransfers zwischen Homer und dem Bärencamp
  • Geführte Bärenbeobachtungen
  • Kachemak Bay-Bootstour
  • Taxen und Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Alkoholische Getränke
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Der Programmablauf kann sich wetterbedingt ändern.
  • Für 2025 ist geplant, die Cabins mit eigenen Toiletten und fliessend Wasser auszustatten.

Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 10135.– / pro Person

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