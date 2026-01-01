Tutka Bay Lodge
Homer
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt in der Kachemak Bay auf der Kenai Halbinsel, angrenzend an den Kachemak Bay State Park, direkt am Meer. Die Lodge ist nur per Boot von Homer aus oder mit dem Wasserflugzeug erreichbar.
Angebot
Die angebotenen Aktivitäten sind an Abwechslung kaum zu überbieten: Yoga- Klassen, Kochkurse, Weindegustationen, Wanderungen im angrenzenden Statepark, Kajaken, Sportfischen, Tierbeobachtungen und geführte Wanderungen. Zudem werden Hochseefischen und Rundflüge angeboten. Den Gästen stehen ein Jacuzzi und eine Sauna zur Verfügung.
Zimmer
5 geräumige und gemütlich eingerichtete Blockhäuser mit WLAN und privatem Badezimmer.
Preis auf Anfrage
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