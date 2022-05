Selous Reisen

Wer sich für Afrika und seine Wildreservate begeistert, sollte sich das Reservat Selous ansehen. Mit seinen zahlreichen Krokodilen und Flusspferden lockt der Rufiji River zahlreiche Reisende an. Das Reservat gehört seit dem Jahr 1982 zum UNESCO Weltkulturerbe und ist die Heimat von vielen Wildtieren geworden. In der Trockenzeit kann der Park besucht werden. Sie sollten beachten, dass lediglich 10 Prozent des Reservats für Touren und Besichtigungen freigegeben sind, die anderen Bereiche dürfen nicht betreten werden. Für genauere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Afrika Spezialisten.