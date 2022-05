Als eins von nur wenigen Schutzgebieten in Afrika kann der Saadani Nationalpark mit einer direkten Lage am Meer begeistern. Somit ist eine Kombination von Ferien am Strand und der Beobachtung von Wildtieren relativ einfach möglich. Zu sehen gibt es Elefanten, Leoparden, Büffel, Löwen und Giraffen. Wenn auch Sie eine Kombinationsreise erleben möchten, können Sie sich gerne per Telefon oder per E-Mail an unsere Spezialisten wenden. Sie werden Ihnen sehr gerne Reisen zum Saadani Nationalpark nach Ihren persönlichen Vorlieben zusammenstellen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!