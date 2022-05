Ein Juwel des afrikanischen Kontinents ist dieser Nationalpark im Herzen Tansanias. Eine landschaftlich so reizvolle Region gibt es nur sehr selten. Schon Ernest Hemingway beschrieb den Lake Manyara in seinen Romanen und auch Sie werden sich sofort in den Lake Manyara verlieben. Büffel, Zebras und Gnus haben hier ihre Heimat gefunden. Am Ufer sind Löwen, Krokodile und Flusspferde zu sehen. Der Lake Manyara wird aber auch von grossen Vogelschwärmen bevölkert, darunter Flamingos, Kormorane und Störche. Fragen Sie bei unseren Spezialisten nach Lake Manyara Reisen.