Die Beobachtung von wilden Tieren ist ein unvergessliches Ferienerlebnis. Damit Sie im Anschluss Ruhe und Entspannung finden, empfehlen sich Badeferien an der Küste von Tansania. Am Indischen Ozean finden Sie zahlreiche malerische Orte, um die gewünschte Ruhe zu finden. Sehr zu empfehlen ist ein Aufenthalt an der Lazy Lagoon. Die Halbinsel hat eine Länge von 9 Kilometer und kann mit wunderschönen Stränden überzeugen. Hier finden Sie auch komfortable Lodges und Cottages. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach aktuellen Angeboten für Tansania Reisen.