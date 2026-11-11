Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Volcanoes Nationalpark, Ruanda

Volcanoes Nationalpark vom Spezialisten

Trekkings zu den sanften Riesen, den seltenen Berggorillas

Wandern Sie durch die geheimnisvollen Bergregenwälder! Erkunden Sie das Ökosystem im Gebiet der imposanten Vulkane Sabyinyo, Muhabura, Gahinga, Karisimbi und Bisoke und krönen Sie diese Eindrücke vielleicht sogar mit einer Besteigung! Der absolut einmalige Höhepunkt einer Reise in den Volcanoes Nationalpark ist jedoch ein Besuch bei den Berggorillas. Erfahrene Guides kennen die Aufenthaltsorte der beeindruckenden Primaten. Sie führen Trekking-Touren zu unvergesslichen Begegnungen mit diesen unseren nahen Verwandten. Unsere Afrika Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Auswahl geeigneter Hotels, Lodges oder Camps für ein aussergewöhnliches Erlebnis.

Unsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen

Gorilla Safaris in Ruanda

Die Silberrücken auf Ihren Ruanda Ferien hautnah erleben

Berggorilla, Ruanda

Reiseinformationen

Hier erfahren Sie alles für gelungene Ruanda Reisen

Bunyonyi-See, Ruanda

Kataloge

Online blättern oder bestellen

catalog cover
Online blättern
catalog cover
Online blättern
catalog cover
Online blättern

Das könnte Sie auch interessieren