Wandern Sie durch die geheimnisvollen Bergregenwälder! Erkunden Sie das Ökosystem im Gebiet der imposanten Vulkane Sabyinyo, Muhabura, Gahinga, Karisimbi und Bisoke und krönen Sie diese Eindrücke vielleicht sogar mit einer Besteigung! Der absolut einmalige Höhepunkt einer Reise in den Volcanoes Nationalpark ist jedoch ein Besuch bei den Berggorillas. Erfahrene Guides kennen die Aufenthaltsorte der beeindruckenden Primaten. Sie führen Trekking-Touren zu unvergesslichen Begegnungen mit diesen unseren nahen Verwandten. Unsere Afrika Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Auswahl geeigneter Hotels, Lodges oder Camps für ein aussergewöhnliches Erlebnis.