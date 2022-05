Windhoek Reisen

Die Hauptstadt von Namibia liegt inmitten eines Talkessels. Wer Windhoek bereisen möchte, der sollte sich auf eine Vielzahl an Eindrücken vorbereiten. Bereits beim Ausstieg aus dem Flugzeug wird sofort klar, dass sich diese Stadt auf einer Höhe von 1'600 Metern befindet. Der Einfluss aus Deutschland ist noch heute in Windhoek zu sehen und zu spüren. Produkte wie Brot oder Bier sind in der Stadt überall zu bekommen. Wenn Sie sich für eine Namibia Rundreise mit einem Mietwagen entscheiden, ist die Hauptstadt in den meisten Fällen der perfekte Ausgangspunkt. Unsere Spezialisten helfen Ihnen sehr gerne bei den Reisevorbereitungen.