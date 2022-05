Marokko Golf Reisen

Golfspielen in einem exotischen Ambiente. Genau dies ist in Marokko auf hohem Niveau möglich. Dank vieler architektonisch interessanter Golfplätze ist Marokko das Zentrum des Golfsports in Nordafrika und überzeugt durch gute Rahmenbedingungen. Der Hauptgrund für die Golfbegeisterung in Marokko ist der König des Landes, der diesen Sport schon seit einiger Zeit ausübt und sich dafür einsetzt, sein Land für Golfspieler attraktiv zu machen. Golf hat in Marokko eine lange Tradition, denn schon in den 1920er Jahren eröffnete in Marrakesch der erste Golfplatz des Landes. Wenn Sie daran interessiert sind, wunderschöne Golfplätze in einer herrlichen Umgebung kennenzulernen, kontaktieren Sie doch noch heute unsere Spezialisten, die Sie umfassend über Marokko Golfferien informieren werden.