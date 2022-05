Kenia Familienferien

Reisen mit Kindern – Kenia heisst Sie herzlich willkommen

Wenn Sie in Kenia Ihre Familienferien verbringen, haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, exotische Tiere zu treffen. Egal, ob Sie mit erfahrenen Wildhütern und komfortablen Geländewagen die Savanne erkunden oder sich lieber von den Massai ihre Heimat zeigen lassen, Ausflüge in Kenia sind immer eine aufregende Angelegenheit. Trotz der vielen wilden Tiere in Kenia bietet das Land auch Gegenden, in denen Sie auf eigene Faust unterwegs sein können. Sehr empfehlenswert für aussergewöhnliche Erlebnisse ist zum Beispiel der See Lake Naivasha, welcher im Rahmen von Familienferien in Kenia unbedingt angesteuert werden sollte, da Sie dort aufgrund der Abwesenheit von gefährlichen Tieren unvergessliche Fahrradtouren unternehmen können.