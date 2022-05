Botswana Reisen

Botswana Ferien bedeuten nicht Sonne, Sand und Meer, dafür aber Afrika wie aus dem Bilderbuch als ein gigantischer Freiluft-Zoo. Lassen Sie sich überraschen, was Ihnen unsere Afrika-Spezialisten zusammenstellen, um Ihre individuelle Traumreise Wirklichkeit werden zu lassen – durch ein Land, das an Schönheiten so unendlich vielfältig ist. Freuen Sie sich auf eine einzigartige Flugsafari über das Okavango Delta, dem grössten Binnendelta der Welt. Erleben Sie abenteuerliche Safaris durch die Nationalparks und Wildreservate Chobe, Central Kalahari und Moremi. Erkunden Sie auf eigene Faust und mit den Empfehlungen unserer Spezialisten auf einer Mietwagenrundreise, was Botswana an Geheimnissen zu bieten hat. Planen Sie Ihre Übernachtungen in exklusiven und authentischen Lodges.