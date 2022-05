Refugium Moremi Wildreservat

Wer Ferien in Botswana macht, wird sicherlich das Moremi-Schutzgebiet im Okavango-Delta besuchen. Der circa 1'700 km lange Fluss fächert sich hier in ein riesiges Binnendelta auf, bevor er in der Kalahari versickert und verdunstet. Das Reservat im Nordwesten Botswanas erschliesst sich dem Besucher von der Stadt Maun aus. Hier starten die Safaris in die einzigartige Landschaft mit ihren vielfältigen ursprünglichen Lebensräumen. Beobachten Sie von einem Einbaum aus Warane, Krokodile, Flusspferde und die vielen Wasservögel oder gönnen Sie sich auf Ihrem Weg zur Lodge einen Rundflug! Unsere Afrika Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Planung Ihres Abenteuers.