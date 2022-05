Panama Rundreisen

Versunkene Dörfer wurden zu einer Insel

Viele Highlights während einer Rundreise durch Zentralamerika

Wege gibt es jede Menge in diesem einzigartigen Land in Zentralamerika. Einige dieser Wege führen direkt zum Gatúnsee, welcher seiner Entstehung dem Panamakanal verdankt. Mittlerweile gehört der Gatúnsee zur unverzichtbaren Ader des Landes. Er versorgt die Einwohner mit Nutz- und Trinkwasser. Der See wurde geflutet und die Dörfer versanken und wurden im Anschluss zu Bergen. Heute ziehen Pumas durch die Urwälder. Wenn Sie sich in Panama für geführte Rundreisen entscheiden, erleben Sie alles aus nächster Nähe. Die fachkundige Reiseleitung wird Sie auch zu Exkursionen in die nahe gelegenen und angrenzenden Länder einladen – Nicaragua oder Costa Rica werden Ihnen mindestens ebenso gut gefallen!