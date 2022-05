Panama Mietwagenrundreisen

Der Panamakanal und noch vieles mehr

Panama flexibel erkunden

Ferien in Panama sind zumeist an einen Besuch des weltberühmten Kanals gekoppelt, der Pazifik und Atlantik miteinander verbindet. Die schmale Landbrücke zwischen den Traumstränden der Karibik und dem tosenden Pazifik hat aber noch viele weitere Gesichter. Wenn Sie einen Mietwagen mieten und in das Landesinnere aufbrechen, werden Sie das Flair von Panama spüren, die Lebensgewohnheiten der Menschen kennenlernen und die Welt der Indianer in Parará Purú entdecken. Die hochmoderne Hauptstadt Panama City mit einer historischen Altstadt schlägt Sie in ihren Bann. Panama Reisen, das sind auch die Nationalparks Soberanía und Camino del Cruzes, die vor grossartiger Landschaft nur so strotzen. In malerischen Dörfern warten lebhafte, bunte Märkte auf Sie und rund um El Valle de Antón gibt es rauschende Wasserfälle und heisse Quellen zu entdecken. An der Küste der Karibik wiederum lassen Sie sich von schneeweissen Stränden und vorgelagerten paradiesischen Inseln bezaubern. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Ihr individuelles Reiseangebot!