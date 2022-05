Mietwagenrundreise Nicaragua

Die Nationalflagge Nicaraguas zeigt Ihnen, was Sie in diesem schönen Land erwartet: ein weisser Streifen Land zwischen zwei blauen Meeren, so ungefähr dürfen Sie sich Nicaragua vorstellen. Die herrlich weissen Sandstrände werden von grünen Hainen gesäumt, die in das tropische Paradies im Landesinneren überleiten. Nicaragua ist das Land zwischen Pazifik und Atlantik, Sie reisen auf Ihren Mietwagentouren in Nicaragua also sprichwörtlich von Strand zu Strand. Sie tauchen ein in den Dschungel am Rio San Juan, bewegen sich durch die schwüle Hitze zwischen Stauden und Farnen, unter Lianen hindurch. Wussten Sie, dass Ihnen in Nicaragua auf Ihren Reisen etwa zehn Prozent des weltweiten Regenwaldes begegnen? Unsere Nicaragua Spezialisten stellen Ihnen Ihre Tour gerne zusammen! Sie legen Stopps dort ein, wo Sie es wünschen.