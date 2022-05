Honduras Rundreisen

Mittelamerika ist reich an Regenwäldern. Wer aber von den „Regenwäldern der Meere“ erzählt, hat die Unterwasserwelt vor den Küsten von Honduras erkundet. Besuchen Sie während Ihrer Honduras Ferien die traumhaften Bay-Inseln Utila, Roatan und Guanaja. Die Inseln grenzen an das Belize-Barrier-Riff und sorgen nicht nur mit einer typisch karibischen Atmosphäre für das richtige Urlaubsfeeling, auch die Welten unter Wasser mit Korallenriffs und einzigartiger Flora und Fauna sind atemberaubend. Auf unseren geführten Rundreisen lernen Sie auch die Kultur des Landes in der kleinen Kolonialstadt Santa Rosa de Copán kennen. Bummeln Sie bei leichtem Wind und milden Temperaturen durch die malerischen Gassen der Stadt. Um ein Gespür für die Lebensweise zu bekommen, gehört ein Besuch in einer der alten Tabakfabriken dazu. Unsere Spezialisten geben Ihnen gerne Tipps mit auf den Weg.