Tikal Hotels und Unterkünfte

Lage und Anreise: Tikal im Norden Guatemalas

Tikal liegt im Petén, dem grossen Tieflandregenwald im Norden Guatemalas. Ausgangspunkt für den Besuch ist üblicherweise Flores, eine kleine Inselstadt im Petén-Itzá-See, die ab Guatemala-Stadt per Inlandflug oder auf dem Landweg erreichbar ist. Von dort führt eine Strasse direkt in den Nationalpark.

Bei der Unterkunft haben Sie zwei grundsätzliche Optionen: Unterkünfte unmittelbar beim Parkeingang oder Hotels in und um Flores. Wer beim Park übernachtet, steht morgens vor den Tagesbesuchern auf dem Gelände und erlebt die Anlage zur ruhigsten Zeit. Flores bietet dafür mehr Auswahl an Restaurants und die Lage am See.

Maya-Tempel im Regenwald: der Charakter der Anlage

Die Tempel und Plätze von Tikal verteilen sich über ein weitläufiges Waldgebiet. Zwischen den einzelnen Komplexen gehen Sie auf schattigen Wegen durch den Regenwald; ein Teil der Bauten ist bis heute von Vegetation bedeckt. Unterwegs hören Sie häufig Brüllaffen, mit etwas Glück zeigen sich Nasenbären, Tukane und Papageien.

Planen Sie genügend Zeit ein: Die Distanzen zwischen den Tempelgruppen sind grösser, als es der Plan vermuten lässt, und das Klima macht ein gemächliches Tempo sinnvoll. Ein lokaler Guide hilft, die Bauwerke einzuordnen und Tiere zu entdecken, die man alleine übersehen würde.

Beste Reisezeit für Tikal

Das Klima im Petén ist ganzjährig warm und feucht. Als Trockenzeit gilt ungefähr November bis April; in der Regenzeit von Mai bis Oktober fallen die Schauer meist am Nachmittag, die Vormittage bleiben oft gut nutzbar. Für Tierbeobachtungen und angenehmere Temperaturen sind die frühen Morgenstunden ohnehin die beste Besuchszeit; ein Besuch zum Sonnenaufgang gehört zu den bekanntesten Erlebnissen in Tikal.

Für wen sich Tikal eignet – und was sich kombinieren lässt

Tikal passt in Ihre Reise, wenn Sie:

Archäologie und Natur an einem Ort verbinden möchten – die Stätte liegt mitten im Nationalpark;

bereit sind, für den Besuch einen Abstecher in den Norden des Landes einzuplanen;

gut zu Fuss unterwegs sind und mit warmem, feuchtem Klima zurechtkommen;

frühe Morgenstunden nicht scheuen – sie sind die lohnendste Zeit auf dem Gelände.

In einer Rundreise lässt sich Tikal gut mit dem Hochland um Antigua und den Atitlán-See, mit dem Río Dulce Richtung Karibikküste oder mit dem Nachbarland Belize verbinden – der Petén grenzt direkt an Belize. Wer mehr Archäologie sehen möchte, ergänzt den Besuch um weitere Maya-Stätten der Region wie Yaxhá.

Die untenstehenden Unterkünfte lassen sich in jede individuell geplante Guatemala-Reise einbauen. Unsere Spezialisten kennen die Region aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen die passende Kombination aus Route, Reisedauer und Unterkunft zusammen.