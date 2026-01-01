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    Flores, Guatemala

Flores Hotels im Überblick

Hotel in Guatemala

Flores ist eine der charmantesten Kleinstädte Guatemalas: Ihr historischer Kern liegt auf einer kleinen Insel im Petén-Itzá-See und ist über einen Damm mit dem Festland verbunden. Bunte Häuser, enge Gassen und Uferpromenaden verleihen dem Städtchen im tropischen Tiefland von Petén eine entspannte, beinahe karibische Atmosphäre. Am Abend lohnt sich ein Spaziergang dem Wasser entlang, wenn die Sonne über dem See untergeht, oder eine Bootsfahrt zu den Dörfern und Aussichtspunkten am gegenüberliegenden Ufer.

Berühmt ist Flores vor allem als Tor zur Maya-Stätte Tikal: Die monumentale Tempelstadt im Regenwald zählt zu den bedeutendsten archäologischen Orten Mittelamerikas und lässt sich von hier aus bequem besuchen. Damit eignet sich Flores ideal für Reisende, die Kultur und tropische Natur verbinden möchten – am Morgen Tempel im Dschungel bestaunen, am Nachmittag im See baden oder im Schatten der Uferpromenade den Ausblick geniessen. Als trockenste Reisezeit gelten in Petén in der Regel die Monate von etwa Februar bis Mai.

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