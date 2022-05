Costa Rica Wildlife & Abenteuer

Wilde Totenkopfäffchen und Papageien, die in schillernden Farben glänzen, sind nur einige der Tiere, denen Sie in Costa Ricas Urwald begegnen können, wenn Sie an einer Zipline über den Regenwald gleiten. Mit einer rasanten Geschwindigkeit können Sie auf diese Art und Weise eine traumhafte Gegend in Augenschein nehmen und dabei auch noch aktiv sein. Freuen Sie sich auf ein aussergewöhnliches Costa Rica Abenteuer in einer atemberaubenden Umgebung, die Sie begeistern wird. Wenn Sie es lieben, aktiv zu reisen und an einem herrlichen Ort spannende Dinge zu unternehmen, kontaktieren Sie doch noch heute unsere Spezialisten, damit diese Ihnen ein Angebot für Costa Rica Reisen unterbreiten.