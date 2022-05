Costa Rica Surfen & Tauchen

Costa Rica, ein Ort für Tauchgänge der Extraklasse

An der Atlantikküste Costa Ricas gibt es einige schöne Bereiche, in denen zum Beispiel imposante Schildkröten und Kuhnasenrochen darauf warten, von Ihnen beobachtet zu werden. Im Umfeld des Pazifiks sind vor allem so bekannte Tauchspots wie Corcovado und die Osa Halbinsel legendär und bieten Ihnen viele Besonderheiten. Ausgedehnte Korallenriffe und eine versunkene spanische Galeone sorgen dafür, dass Sie in Costa Rica tauchen können, wie es Ihnen beliebt. Eine weitere Besonderheit in Costa Rica, von der Sie als Tauchfreund profitieren, ist das aufregende Höhlentauchen, bei dem Sie entspannt einmalige Anblicke geniessen können.