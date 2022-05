Eingerahmt von Palmen, einer saftig grünen Landschaft und zahlreichen Villen – so zeigt sich die Hauptstadt von Costa Rica. San José wird von den Einheimischen auch liebevoll „Chepe“ genannt. Um alle Sehenswürdigkeiten der Stadt und ihren gesamten Charme zu erleben, sollten Sie sich für einen Aufenthalt in San José auf alle Fälle etwas Zeit nehmen. Die Hauptstadt ist quirlig und neben Workshops und vielen Veranstaltungen ist ein Besuch in einem der zahlreichen Restaurants eine Empfehlung. Abendliche Aufführungen im Teatro Nacional sollten Sie sich ebenfalls nicht entgehen lassen. Unsere Spezialisten für San José Reisen stehen Ihnen für alle weiteren Auskünfte gerne zur Verfügung.