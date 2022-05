Costa Rica Reisen

Ferien in Costa Rica vom Spezialisten

Erleben Sie Costa Ricas Natur pur - eine unvergleichliche Tier- und Pflanzenwelt

Auf Costa Rica Rundreisen entdecken Sie ein Land der Vielfalt. Die unvergleichliche Tierwelt Costa Ricas kann in über 45 Naturparks ganz hautnah beobachtet werden. Zu den beliebtesten Nationalparks in Costa Rica gehören Manuel Antonia, Braulio Carrilo und Rincon de la Vieja. Ara Papageien, Waschbären, Nasenbären, Pumas, Affen und Faultiere begegnen Ihnen hier in ihrer natürlichen Umgebung. Auch Buckelwale können Sie bei einer Tour entdecken. Costa Rica ist mit über 500 000 Tierarten eines der artenreichsten Länder der Welt. Ein Geheimtipp ist ein Besuch des Nationalparks Corcovado im Südwesten der Insel. Hier reicht der Dschungel bis direkt ans Meer und es erwartet Sie unberührte Natur mit endlosen weissen Sandstränden. Mystische Momente erleben Sie im Nebelwald bei Monteverde. Hoch über den Bergen gelegen haben Sie einen Blick in die Weite bis hin zum Meer. Ein perfekter Ort, um Glamping auszuprobieren. Übernachten Sie in einer Baumkrone in einem luxuriösen Zelt und beobachten Sie von hier aus beispielsweise Affen auf Augenhöhe.

Entdecken Sie die schönsten Strände Costa Ricas - Badeferien im Paradies

Die Strände Costa Ricas sind wunderschön. Ob einsame Buchten oder endlos lang – Sie werden beim Anblick oft ins Staunen geraten. Über 1200 Kilometer Küstenlänge verfügt das Land und nur 320 Kilometer liegen zwischen dem Karibischen Meer im Osten und dem Pazifischen Ozean im Westen. Sowohl Schnorchler als auch für Surfer, die anspruchsvolle Wellen suchen, werden in Costa Rica fündig. Beliebte Badeferien Spots sind beispielsweise der Sandstrand direkt im Nationalpark Manuel Antonio im Westen der Insel. Im Osten bekannt ist die Playa Cocles bei Puerto Viejo. Ein Geheimtipp für besondere Strände ist die Nicoya-Halbinsel und Guancacasta. Im Nordwesten von Costa Rica gelegen erwarten Sie hier einsame Buchten mit paradiesischen Stränden. Die Hotelkategorien reichen hier von einfach-charmant bis zu luxuriösen All-Inclusive-Resorts. Unsere Spezialisten empfehlen eine Costa Rica Mietwagenrundreise immer mit Badeferien zu verbinden. So können Sie während Ihrer Tour, welche von unseren Spezialisten zusammengestellt wird, die unterschiedlichsten Traumstrände des Landes kennenlernen.

Aktive Reisen in Costa Rica - Touren und Wanderungen

Eine Tour, die sich für passionierte Wanderfreunde lohnt! Mit 3820 Metern ist der Cerro Chirripó die höchste Erhebung zwischen Guatemala und den südamerikanischen Anden. Bei guter Sicht können Sie vom Gipfel aus sowohl den Pazifik als auch das Karibische Meer sehen. Der Berg liegt im gleichnamigen Nationalpark Parque Nacional Chirripó. Ein weiteres Highlight für aktive Besucher ist die vielfältige Region rund um den Vulkan Arenal mit dessen abwechslungsreichen Wanderwegen. Der Vulkan Arenal ist mit seiner Kegelform eines der bekanntesten Fotomotive des Region. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist der Nationalpark Rincon de la Vieja. Dieser liegt im Nordwesten der Insel, der für seine Vielfältigkeit bekannt ist. Neben zahlreichen Wasserfällen gibt es einfache, aber auch einige anspruchsvolle Wanderwege. Weitere Tipps rund um Wanderungen erhalten Sie von unseren Reiseexperten. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten ganz individuell bei der Zusammenstellung Ihrer Costa Rica Reise beraten.