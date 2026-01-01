Beschreibung

Lage Die Houmas House Plantage, eine der ältesten der Südstaaten, liegt zwischen Baton Rouge (ca. 47 km) und New Orleans (ca. 93 km). Die historische Anlage liegt direkt am Mississippi River.

Angebot Die Unterkunft verfügt über 3 Restaurants, wovon 2 sogar preisgekrönt sind, sowie ein Café, einen Weinkeller und einen Souvenirshop. Das Anwesen umfasst eine riesige Gartenlandschaft mit zahlreichen Teichen, welche zum Flanieren einlädt. Es werden Touren über die Plantage angeboten (gegen Gebühr).