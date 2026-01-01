The Inn at Houmas House
Darrow
Beschreibung
Lage
Die Houmas House Plantage, eine der ältesten der Südstaaten, liegt zwischen Baton Rouge (ca. 47 km) und New Orleans (ca. 93 km). Die historische Anlage liegt direkt am Mississippi River.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über 3 Restaurants, wovon 2 sogar preisgekrönt sind, sowie ein Café, einen Weinkeller und einen Souvenirshop. Das Anwesen umfasst eine riesige Gartenlandschaft mit zahlreichen Teichen, welche zum Flanieren einlädt. Es werden Touren über die Plantage angeboten (gegen Gebühr).
Zimmer
Die Zimmer verteilen sich auf 21 Cottages, welche entlang einer Eichenallee verteilt sind. Die Zimmer sind mit Kaffeekocher und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
Loading map...