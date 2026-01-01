Beschreibung

Lage Die Unterkunft liegt ca. 10 Gehminuten östlich des Central Parks. Die U-Bahnstation Lexington Avenue/63th Street befindet sich wenige Schritte entfernt, wie auch mehrere Restaurants und Cafés.

Angebot Zur Einrichtung gehören ein Frühstücksraum, ein Fitnessraum sowie eine Wäscherei.