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The Gardens Sonesta ES Suites New York

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New York City

Eine geeignete Unterkunft für Familien und unabhängige Gäste.

Beschreibung

Lage
Die Unterkunft liegt ca. 10 Gehminuten östlich des Central Parks. Die U-Bahnstation Lexington Avenue/63th Street befindet sich wenige Schritte entfernt, wie auch mehrere Restaurants und Cafés.
Angebot
Zur Einrichtung gehören ein Frühstücksraum, ein Fitnessraum sowie eine Wäscherei.
Zimmer
Die 132 Junior-Suiten sind grosszügig gestaltet mit Sofabett sowie einer gut ausgestatteten Küche. Die Apartments verfügen zusätzlich über 1-2 Schlafzimmer, ein separates Wohn-/ Esszimmer, ebenfalls mit Sofabett. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage

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