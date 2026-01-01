Hotel Beacon NYC
New York City
Beschreibung
Lage
Das Gebäude befindet sich an der Upper West Side, nur ca. einen Block vom bekannten American Museum of Natural History und dem Central Park entfernt. Eine U-Bahnstation ist wenige Schritte entfernt. Eine grosse Auswahl an Restaurants, Bars und Cafés befinden sich in unmittelbarer Umgebung.
Angebot
Das Hotel verfügt über einen Fitnessraum und eine Wäscherei.
Zimmer
Die 278 Studios sind gemütlich eingerichtet mit Kitchenette und gratis WLAN. Die Suiten bieten zusätzlich einen separaten Wohn-/Essraum mit Sofabett.
Preis auf Anfrage
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