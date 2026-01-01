The Bayard New York
New York City
Beschreibung
Lage
Das Apartment-Hotel befindet sich nur 3 Blocks von der Grand Central Station und 2 Blocks von der nächsten U-Bahnstation entfernt. Das Rockefeller Center erreichen Sie in ca. 10 Minuten zu Fuss.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über zwei Restaurants sowie einen Frühstücksraum. Zutritt zu einem Fitnesscenter in der Nähe (gratis).
Zimmer
Die 34 Apartments bestehen aus einem Schlafzimmer mit 1 Queen, 2 Queen Betten oder 1 King Bett sowie einem separaten Wohn-/ Esszimmer mit Schlafsofa sowie voll ausgestatteter Küche. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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