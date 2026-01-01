Beschreibung

Lage Das Apartment-Hotel befindet sich nur 3 Blocks von der Grand Central Station und 2 Blocks von der nächsten U-Bahnstation entfernt. Das Rockefeller Center erreichen Sie in ca. 10 Minuten zu Fuss.

Angebot Die Unterkunft verfügt über zwei Restaurants sowie einen Frühstücksraum. Zutritt zu einem Fitnesscenter in der Nähe (gratis).