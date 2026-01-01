Pestana Park Avenue
New York City
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt zwischen der Madison und der exklusiven Park Avenue, nur 2 Blocks von der Grand Central Station mit diversen U-Bahnverbindungen entfernt. Zum Empire State Building ist es ein ca. 10-minütiger Spaziergang.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über eine Snackbar und eine Lobby-Lounge.
Zimmer
Die 95 Zimmer sind einfach, aber modern eingerichtet mit Holzböden, Kaffee-/Teekocher, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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