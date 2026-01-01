Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Pestana Park Avenue

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

New York City

Modernes Mittelklassehotel mit gutem Standort für die Erkundung der Stadt.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt zwischen der Madison und der exklusiven Park Avenue, nur 2 Blocks von der Grand Central Station mit diversen U-Bahnverbindungen entfernt. Zum Empire State Building ist es ein ca. 10-minütiger Spaziergang.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über eine Snackbar und eine Lobby-Lounge.
Zimmer
Die 95 Zimmer sind einfach, aber modern eingerichtet mit Holzböden, Kaffee-/Teekocher, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen