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The Bankers Alley Hotel

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Nashville

Mit seiner tollen Lage und stilvollen Einrichtung wird das Hotel nicht nur Kunstliebhaber begeistern.

Beschreibung

Lage
Mit seiner idealen Lage in der Bankers Alley befindet sich das schicke Hotel nur wenige Schritte von der Printers Alley, Cumberland River und dem Entertainment District entfernt. Tennessee State Capitol und Country Music Hall of Fame sind ebenfalls nur etwa 10 Gehminuten entfernt.
Angebot
Kunstgegenstände durchziehen das ganze Hotel. Zu den Einrichtungen zählen ein Restaurant sowie ein Fitnesscenter.
Zimmer
Die hellen, künstlerisch gestalteten Zimmer verfügen über Kaffeekocher, Sitzecke und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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