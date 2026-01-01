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Hotel Indigo Nashville

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Nashville

Schickes Boutique-Hotel an perfekter Lage zu den Attraktionen der Stadt.

Beschreibung

Lage
An zentraler Lage in der historischen Printer’s Alley gelegen, sind die Country Music Hall of Fame, Ryman Auditorium sowie der Broadway Entertainment District in wenigen Gehminuten erreichbar.
Angebot
Das Hotel präsentiert sich im kunstvollen Design, welches den Charakter der Stadt aufnimmt. Zu den Einrichtungen zählen eine grosszügige Lobby-Bar mit hohen Decken und einer Auswahl an lokalen Speisen und Getränken sowie ein Fitnesscenter.
Zimmer
161 modern und geschmackvoll eingerichtete Zimmer, welche über Mini-Kühlschrank, gratis WLAN und zumeist über Holzböden verfügen.
Preis auf Anfrage

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