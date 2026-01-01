An zentraler Lage in der historischen Printer’s Alley gelegen, sind die Country Music Hall of Fame, Ryman Auditorium sowie der Broadway Entertainment District in wenigen Gehminuten erreichbar.

Das Hotel präsentiert sich im kunstvollen Design, welches den Charakter der Stadt aufnimmt. Zu den Einrichtungen zählen eine grosszügige Lobby-Bar mit hohen Decken und einer Auswahl an lokalen Speisen und Getränken sowie ein Fitnesscenter.