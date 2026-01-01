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Sheraton Grand Nashville Downtown

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Nashville

Modernes, sehr beliebtes Hotel der gehobenen Mittelklasse an ausgezeichneter Lage.

Beschreibung

Lage
Mitten im Herzen von Nashville gelegen, befindet sich das Hotel in der Nähe vieler Restaurants, Geschäfte und Unterhaltungsangebote.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein ausgezeichnetes Restaurant sowie eine elegante Bar mit Lounge. Des Weiteren sind ein Indoorpool und ein Fitnesscenter vorhanden.
Zimmer
Die 476 geräumigen, modernen Zimmer verfügen über TV, WLAN, Kaffeemaschine sowie Bügeleisen und -brett.
Preis auf Anfrage

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