Springhill Suites Nashville Downtown
Nashville
Beschreibung
Lage
Zentral in der Innenstadt gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Gehminuten von der Country Music Hall of Fame, dem Johnny Cash Museum und dem Cumberland River entfernt.
Angebot
Das moderne Hotel bietet den Gästen 2 Restaurants, Lounge, Bar auf der Dachterrasse mit toller Aussicht und häufig Live-Musik, Aussenpool, Jacuzzi und Fitnessraum.
Zimmer
125 grosszügigen Suiten im durchdachten Design, welche über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle, Sitzecke mit Sofa und gratis WLAN verfügen.
Preis auf Anfrage
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