Beschreibung

Lage Zentral in der Innenstadt gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Gehminuten von der Country Music Hall of Fame, dem Johnny Cash Museum und dem Cumberland River entfernt.

Angebot Das moderne Hotel bietet den Gästen 2 Restaurants, Lounge, Bar auf der Dachterrasse mit toller Aussicht und häufig Live-Musik, Aussenpool, Jacuzzi und Fitnessraum.