Beschreibung

Lage Das trendige Hotel befindet sich im Herzen der Innenstadt bei der historischen Printer’s Alley. Attraktionen und Entertainment liegen in der unmittelbaren Umgebung.

Angebot Zu den Einrichtungen gehören ein Restaurant, Dachterrasse mit Pool, Lounge und toller Sicht über die Stadt, Bar, Coffeeshop, Fitnessraum und Spa-Services.