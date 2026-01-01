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Bobby Hotel

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Nashville

Ein besonderes Hotel mit tollem, urbanen Design und einer lebhaften Atmosphäre.

Beschreibung

Lage
Das trendige Hotel befindet sich im Herzen der Innenstadt bei der historischen Printer’s Alley. Attraktionen und Entertainment liegen in der unmittelbaren Umgebung.
Angebot
Zu den Einrichtungen gehören ein Restaurant, Dachterrasse mit Pool, Lounge und toller Sicht über die Stadt, Bar, Coffeeshop, Fitnessraum und Spa-Services.
Zimmer
Die 144 geräumigen Zimmer durchziehen Motive aus der ganzen Welt und kreative Design-Elemente. Neben modernen Annehmlichkeiten verfügen sie über gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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