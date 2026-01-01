Beschreibung

Lage Das Boutique-Hotel mit 100-jähriger Geschichte gehört zu den eindrücklichsten Gebäuden in der Innenstadt von Nashville und befindet sich zwischen Music Row und Downtown. Beide Viertel sind in etwa 15 Gehminuten erreichbar.

Angebot Ein elegantes Interieur mit hohen Decken und einer gemütlichen Lobby erwartet die Gäste in dem ehemaligen Bahnhof. Zum Hotel gehören ein Restaurant, eine Bar sowie ein Fitnesscenter.