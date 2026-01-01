The Union Station Nashville Yards
Nashville
Beschreibung
Lage
Das Boutique-Hotel mit 100-jähriger Geschichte gehört zu den eindrücklichsten Gebäuden in der Innenstadt von Nashville und befindet sich zwischen Music Row und Downtown. Beide Viertel sind in etwa 15 Gehminuten erreichbar.
Angebot
Ein elegantes Interieur mit hohen Decken und einer gemütlichen Lobby erwartet die Gäste in dem ehemaligen Bahnhof. Zum Hotel gehören ein Restaurant, eine Bar sowie ein Fitnesscenter.
Zimmer
Nostalgie und Moderne vermischen sich in den 125 Zimmern. Diese sind hell eingerichtet und verfügen über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und grosse Fenster. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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