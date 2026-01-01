Louisiana - Jazz, Bayous & Plantagen ab New Orleans
Louisiana - Jazz, Bayous & Plantagen ab New Orleans
ab CHF 1120.– / pro Person
ab/bis New Orleans
Highlights:
- French Quarter & New-Orleans-Jazz
- Oak Alley & Mississippi River
- TABASCO & Jungle Gardens
- Cajun-Kultur & Sumpflandschaften
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1-3. Tag New Orleans
Individuelle Anreise nach New Orleans. Die nächsten Tage gehören einer Stadt, in der französische, spanische, karibische und afroamerikanische Einflüsse auf einzigartige Weise zusammenkommen. Im French Quarter, dem ältesten Stadtviertel, führen die historischen Gassen rund um Jackson Square vorbei an farbenfrohen Häusern mit schmiedeeisernen Balkonen, der St. Louis Cathedral und kleinen Innenhöfen. Entlang der Bourbon Street und Royal Street zeigen sich ganz unterschiedliche Facetten des berühmten Viertels – von lebhaften Bars und Jazzclubs bis zu Galerien und traditionellen Restaurants.
Ein besonderes Erlebnis bietet eine Fahrt mit dem Natchez, einem historischen Schaufelraddampfer auf dem Mississippi. Während an Bord Jazzmusik erklingt, ziehen die Skyline von New Orleans und die Uferlandschaft am Fluss vorbei. Einen spektakulären Blick über die Stadt bietet Vue Orleans mit seiner 360-Grad-Aussicht und interaktiven Ausstellungen zur Geschichte und Kultur von New Orleans. Eine ganz andere Seite der Stadt zeigt sich im Garden District.
Entlang der von mächtigen Eichen gesäumten Strassen stehen prachtvolle Villen und historische Häuser, die sich besonders schön bei einem Spaziergang oder einer Fahrt mit der historischen St. Charles Streetcar erkunden lassen. Auch die für New Orleans typischen Friedhöfe mit oberirdischen Grabstätten gehören zum Stadtbild. Kulinarisch locken typische Spezialitäten wie Gumbo, Jambalaya, Po'boys und Beignets, während die Musik allgegenwärtig ist. Am Abend empfiehlt sich ein Besuch der Preservation Hall, wo traditionelle New-Orleans-Jazzmusik in intimer Atmosphäre präsentiert wird. 3 Nächte im Bourbon Orleans Hotel o.ä.
4. Tag Vacherie / Oak Alley (ca. 90 km)
Von New Orleans führt die Route entlang des Mississippi River in die ländlich geprägte Flusslandschaft der River Parishes nach Vacherie. Höhepunkt der Etappe ist die Oak Alley Plantation, deren berühmte, von mächtigen Eichen gesäumte Allee zum historischen Herrenhaus führt. Auf dem weitläufigen Gelände vermitteln verschiedene Ausstellungen und eine Führung durch das «Big House» Einblicke in die Geschichte der Plantage, den Zuckerrohranbau und die Lebensbedingungen der versklavten Menschen, die zum Aufbau und Betrieb der Plantage beitrugen.
Anschliessend bleibt Zeit, die historischen Anlagen und Gärten zu erkunden oder die besondere Landschaft entlang des Mississippi zu geniessen. 1 Nacht auf der Oak Alley Plantation.
5-6. Tag Lafayette (ca. 175 km)
Die Route führt weiter durch die faszinierende Landschaft des südlichen Louisiana ins Cajun Country. Auf Avery Island dreht sich alles um die berühmte TABASCO-Sauce: Im TABASCO Factory & Museum erfahren Sie mehr über die Geschichte und Herstellung der würzigen Sauce, bevor Sie durch die Jungle Gardens mit ihrer üppigen Vegetation, alten Eichen und artenreichen Tierwelt spazieren. Im Atchafalaya Basin werden Swamp Touren angeboten.
Bei einer Bootsfahrt durch die von Zypressen, Wasserwegen und üppiger Vegetation geprägte Sumpflandschaft zeigt sich eine ganz andere Seite Louisianas – mit etwas Glück lassen sich dabei auch Alligatoren und zahlreiche Wasservögel beobachten. Lafayette ist das Zentrum der Cajun-Kultur, wo Musik, Küche und französisch geprägte Traditionen bis heute lebendig sind. 2 Nächte im Home2Suites by Hilton Parc Lafayette o.ä.
7. Tag Baton Rouge (ca. 90 km)
Die kurze Etappe führt von Lafayette weiter durch das Cajun Country nach Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas am Mississippi River. Nach der Ankunft lohnt sich zunächst ein Besuch des Louisiana State Capitol, dessen markanter Art-déco-Turm mit 34 Stockwerken das Stadtbild prägt. Gleich in der Nähe vermittelt das Old State Capitol in einem eindrucksvollen Gebäude im Stil der neugotischen Architektur Einblicke in die politische Geschichte Louisianas.
Entlang des Mississippi liegt das USS KIDD Veterans Museum, wo Sie an Bord des historischen Zerstörers mehr über die amerikanische Militär- und Marinegeschichte erfahren. Im Capitol Park Museum lässt sich dagegen die vielfältige Geschichte und Kultur Louisianas kennenlernen – von Musik und Mardi Gras bis zur Landwirtschaft und den unterschiedlichen kulturellen Einflüssen des Bundesstaates. Wer noch Zeit hat, kann einen Abstecher zum weitläufigen Campus der Louisiana State University (LSU) unternehmen.
Alte Eichen, Seen und historische Gebäude verleihen dem Universitätsgelände eine typisch südstaatliche Atmosphäre. Am Abend bietet sich ein Dinner mit Cajun- oder Creole-Küche an. 1 Nacht im WATERMARK Baton Rouge o.ä.
8. Tag Covington (ca. 110 km)
Die Route führt von Baton Rouge zunächst durch die Landschaft Louisianas in Richtung Lake Pontchartrain. Am Nordufer des Sees liegt Mandeville, das mit seiner schönen Lakefront, historischen Häusern und entspanntem Kleinstadtflair zu einer Pause einlädt. Anschliessend geht es weiter zum Fontainebleau State Park. Der weitläufige Park erstreckt sich am Ufer des Lake Pontchartrain und verbindet Natur mit Geschichte: Zwischen alten Eichen, Feuchtgebieten und Wanderwegen finden sich auch die Überreste einer ehemaligen Zuckerplantage.
Wer die Landschaft aktiv erkunden möchte, kann hier oder in Mandeville eine Fahrradtour auf dem Tammany Trace unternehmen. Die asphaltierte ehemalige Bahntrasse führt durch schattige Wälder, über Brücken und vorbei an Bayous und verbindet mehrere Gemeinden der Northshore. Eine besonders schöne Möglichkeit ist eine kürzere Teilstrecke rund um Mandeville und Fontainebleau State Park. Anschliessend führt die Reise über Abita Springs nach Covington.
Das charmante historische Zentrum mit kleinen Geschäften, Galerien, Restaurants und dem Covington Trailhead eignet sich hervorragend für einen Spaziergang. 1 Nacht im Southern Hotel o.ä.
9. Tag New Orleans (ca. 70 km)
Zum Abschluss der Reise führt die Route von Covington über den Lake Pontchartrain zurück nach New Orleans. Ein besonderes Erlebnis ist die Fahrt über den Lake Pontchartrain Causeway, eine rund 38 Kilometer lange Brücke, die den See quert und die Northshore direkt mit New Orleans verbindet. Der Lake Pontchartrain prägt die Landschaft rund um New Orleans und ist von Feuchtgebieten, Wasserwegen und einer artenreichen Tierwelt umgeben.
Nach der Überquerung des Sees erreichen Sie New Orleans. Zum Abschluss der Reise bietet sich ein Besuch von Mardi Gras World an. In den Werkstätten von Blaine Kern Studios entstehen die imposanten Wagen und Figuren für die berühmten Mardi-Gras-Paraden. Bei einer Führung erhalten Sie einen Blick hinter die Kulissen und erfahren, wie die farbenprächtigen Wagen entstehen – Mardi Gras wird hier das ganze Jahr über lebendig. 1 Nacht im Higgins Hotel o.ä.
10. Tag Rück- oder Weiterreise
Mietwagenreise 10 Tage ab/bis New Orleans
- 8 Nächte in Mittel- und Erstklasshotels
- 1 Nacht in einem Cottage auf der Oak Alley Plantage
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- British Airways fliegt mehrfach pro Woche von London direkt nach New Orleans.
Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 1120.– / pro Person