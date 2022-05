Hawaii Reisetipps

Schweizer Staatsangehörige können visumfrei in die USA einreisen, benötigen dafür aber eine ESTA-Reisegenehmigung. Diese Genehmigung gilt für beliebig viele Einreisen in die Vereinigten Staaten innerhalb von zwei Jahren nach Ausstellung. Die ESTA-Genehmigung holen unsere USA-Spezialisten gerne für Sie ein. Um die einzigartige hawaiianische Tier- und Pflanzenwelt sowie die Landwirtschaft zu schützen, bestehen drastische Einfuhrbestimmungen. Reisende müssen bei der Einreise in Hawaii mitgeführte Produkte tierischen oder pflanzlichen Ursprungs oder landwirtschaftliche Erzeugnisse den Behörden mit einem Formular deklarieren. Reisende erhalten die entsprechende Einfuhrerklärung auf ihrem Flug nach Hawaii. Quarantäneinspektoren kontrollieren in den Ankunftshallen der Flughäfen ankommende Gepäckstücke.