Sonesta Resort
Hilton Head Island
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich direkt am Strand von Hilton Head Island. In nur 10 Minuten sind sowohl der Yachthafen «Shelter Cove Marina» als auch das Einkaufszentrum «Shelter Cove Towne Center» in Shelter Cove erreichbar.
Angebot
Das Hotel bietet seinen Gästen 2 Restaurants, eine gutausgestatte Bar, 2 Pools, Wellnessbereich, Fitnesscenter und einen Shuttleservice zur Shipyard Plantation.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 340 modern eingerichtete Zimmer, welche einen Balkon oder Terrasse, iPod-Docking-Station, kostenloses WLAN, Kaffeekocher, Minikühlschrank, Bügeleisen und -brett sowie einen Safe bieten.
Preis auf Anfrage
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