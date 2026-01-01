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Split - Trogir Palace ab Split

Das Hotel liegt auf der Insel Ciovo, umgeben von Restaurants und nur ca. 200 m vom historischen Zentrum der UNESCO-Stadt Trogir entfernt. Hier können die Gäste historische Monumente bestaunen, durch die engen Gassen schlendern oder die Stadtmuseen besuchen. Am Kies-/Sandstrand in ca. 100 m Entfernung kann man entspannen, die Geschäfte in ca. 200 m Entfernung laden zum shoppen ein. Das 2008 erbaute Hotel ist ein Familienbetrieb mit 35 komfortablen, luxuriösen Apartments und Zimmern, die eine wunderschöne Aussicht über die Altstadt und die Bucht von Kastela bieten.

Das klimatisierte Haus bietet des Weiteren eine Lobby mit 24h-Rezeption mit Check-out-Service. Hotelsafe und Lift sind vorhanden. Für das leibliche Wohl sorgen ein À-la-carte-Restaurant, eine Aperitifbar und ein Café.

Split - Trogir Palace ab Split
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kies-/ Sandstrand 100 m entfernt
- UNESCO-Stadt Trogir
- Schöner Trainingsplatz
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Sie fliegen von Zürich via Zagreb nach Split, in der Winterzeit werden leider keine Direktflüge ab Zürich angeboten.

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  • Flughafentransfers
  • 4 Übernachtungen
  • Halbpension (Frühstück und Mittagessen im Hotel)
  • Täglich zwei Trainingseinheiten auf Kunstrasen, in Gehdistanz vom Hotel
  • Fixierte Trainingszeiten
  • Wasser zu den Trainingseinheiten
  • Täglicher Wäscheservice Fussballset
  • Organisation 1 Freundschaftsspiel
  • Benützung Hotelanlage
  • Meeting Room
  • Lokale Betreuung vor Ort

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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