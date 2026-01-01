Split - Trogir Palace ab Split
Split - Trogir Palace ab Split
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kies-/ Sandstrand 100 m entfernt
- UNESCO-Stadt Trogir
- Schöner Trainingsplatz
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Sie fliegen von Zürich via Zagreb nach Split, in der Winterzeit werden leider keine Direktflüge ab Zürich angeboten.
0
- Flughafentransfers
- 4 Übernachtungen
- Halbpension (Frühstück und Mittagessen im Hotel)
- Täglich zwei Trainingseinheiten auf Kunstrasen, in Gehdistanz vom Hotel
- Fixierte Trainingszeiten
- Wasser zu den Trainingseinheiten
- Täglicher Wäscheservice Fussballset
- Organisation 1 Freundschaftsspiel
- Benützung Hotelanlage
- Meeting Room
- Lokale Betreuung vor Ort
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage