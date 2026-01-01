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Gardasee - Yachting Hotel Minestral ab Gardasee

In der bezaubernden Landschaft direkt am Gardasee, in einer super Lage, nur wenige Minuten von Terme di Sirmione und mitten in einem grossen Park erwartet Sie das Yachting Hotel Mistral. Mit modernen Standards, ausgestattet mit bestem Komfort und einem typisch traditionellen Italienischen Restaurant mit Seesicht.
Gardasee - Yachting Hotel Minestral ab Gardasee
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Gehobenes Mittelklassehotel
- Direkt am Gardasee
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
- Traditionelles Restaurant
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar

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  • 3 Übernachtungen
  • Parkplatz
  • Halbpension
  • Welcome Drink
  • Massage- / Materialraum
  • täglich 2 Trainingseinheiten à 90 Minuten (TE)
  • Mineralwasser, Kaffee/Tee zu den Mahlzeiten
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Garderobenbenützung
  • Benützung Jacuzzi, Sauna, Fitnessraum
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Wifi im Hotel
  • knecht sportreisen Betreuung
Nicht inbegriffene Leistungen:
  • Kurtaxen (zahlbar vor Ort)
  • Vollpension CHF 14.- pro Person/Nacht
  • Verlängerungsnacht CHF 80.- DBZ / 95.- DZ / 120.- EZ

Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage

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