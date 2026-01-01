Gardasee - Yachting Hotel Minestral ab Gardasee
Gardasee - Yachting Hotel Minestral ab Gardasee
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Gehobenes Mittelklassehotel
- Direkt am Gardasee
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
- Traditionelles Restaurant
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
0
- 3 Übernachtungen
- Parkplatz
- Halbpension
- Welcome Drink
- Massage- / Materialraum
- täglich 2 Trainingseinheiten à 90 Minuten (TE)
- Mineralwasser, Kaffee/Tee zu den Mahlzeiten
- Täglich 1x Wäscheservice
- Garderobenbenützung
- Benützung Jacuzzi, Sauna, Fitnessraum
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Wifi im Hotel
- knecht sportreisen Betreuung
- Kurtaxen (zahlbar vor Ort)
- Vollpension CHF 14.- pro Person/Nacht
- Verlängerungsnacht CHF 80.- DBZ / 95.- DZ / 120.- EZ
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage